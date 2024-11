Le forum inaugural des médias et des groupes de réflexion du Sud global s'est tenu au Brésil

SAO PAULO, 14 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Avec pour thème « Développement et revitalisation : un nouveau parcours pour le Sud », le premier forum des médias et des groupes de réflexion du Sud global s'est tenu ici de lundi à mardi.

Des messages de félicitations du président chinois Xi Jinping et du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva ont été lus au cours du forum.

Les organisateurs du forum ont déclaré que les présidents Xi et Lula avaient tous deux émis de nouvelles lignes directrices importantes sur le développement des pays du Sud global. Le Sud global prend de l'ampleur et devient une force indispensable et constructive au sein de la communauté internationale.

Le forum se tient dans le contexte du 19e sommet du G20 qui se tiendra au Brésil ce mois-ci. Divers médias et groupes de réflexion sont censés amplifier conjointement la voix du Sud global en ce qui concerne le maintien de la paix, l'ouverture et le développement, la gouvernance mondiale et l'apprentissage mutuel entre les civilisations. Ils devraient démontrer les responsabilités du Sud global, unir les efforts pour la modernisation des nations du Sud global et promouvoir conjointement la construction d'une communauté avec un avenir commun pour l'humanité.

Parmi les invités du forum figurent Dima Al-Khatib, directeur du Bureau des Nations unies pour la coopération Sud-Sud, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, président du comité des relations étrangères Asie-Pacifique du Sénat mexicain et Muhammad Ali Ali, directeur général de l'agence de presse du Nigeria. Les invités ont affirmé que l'hémisphère Sud connaît un développement important, qui a un impact considérable sur la trajectoire de l'histoire mondiale.

Ils espèrent que les médias et les groupes de réflexion du Sud global donneront la priorité au développement et à la coopération et encourageront une réforme de la gouvernance mondiale guidée par les principes d'équité, de justice, d'ouverture et d'inclusion. Les invités ont appelé toutes les parties concernées à collaborer pour stimuler le nouveau développement du Sud global, créer un nouveau chapitre d'apprentissage mutuel entre les civilisations et relever les nouveaux défis de l'ère du tout-média.

Au cours de la cérémonie d'ouverture, le réseau d'information du Sud global a été lancé. La déclaration de Sao Paulo du Forum des médias et des groupes de réflexion du Sud global, le rapport du groupe de réflexion intitulé « un nouveau modèle de progrès humain et son importance mondiale » et les versions multilingues du rapport « L'éveil du Sud » ont également été publiés.

Dirigé par le bureau d'information du Conseil d'État chinois et organisé conjointement par l'agence de presse Xinhua et la société Brazil Communication, le forum a attiré quelque 350 représentants de 170 organisations médiatiques, groupes de réflexion, agences gouvernementales et entreprises de plus de 70 pays et régions.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2557636/image_5004149_12267501.jpg