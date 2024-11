Erstes Global South Media and Think Tank Forum in Brasilien

SAO PAULO, 14. November 2024 /PRNewswire/ – Unter dem Motto „Development and Revitalization: A New Journey for the Global South" (Eine neue Reise für den globalen Süden), das erste Medien- und Think Tank-Forum des Globalen Südens, fand von Montag bis Dienstag hier statt.

Auf dem Forum wurden Glückwunschbotschaften des chinesischen Präsidenten Xi Jinping und des brasilianischen Präsidenten Luiz Inacio Lula da Silva verlesen.

Die Organisatoren des Forums erklärten, dass sowohl Präsident Xi als auch Präsident Lula neue wichtige Leitlinien für die Entwicklung des Globalen Südens herausgegeben haben. Der Globale Süden gewinnt an Schwung und wird zu einer unverzichtbaren und konstruktiven Kraft in der internationalen Gemeinschaft.

Das Forum findet vor dem Hintergrund des 19. G20-Gipfels statt, der diesen Monat in Brasilien stattfindet. Verschiedene Medien und Denkfabriken sollen gemeinsam die Stimme des Globalen Südens in Bezug auf die Wahrung des Friedens, die Öffnung und Entwicklung, die globale Regierungsführung und das gegenseitige Lernen zwischen den Zivilisationen verstärken. Sie sollten die Verantwortung des Globalen Südens aufzeigen, die Anstrengungen zur Modernisierung der Länder des Globalen Südens bündeln und gemeinsam den Aufbau einer Gemeinschaft mit einer gemeinsamen Zukunft für die Menschheit fördern.

Zu den Gästen des Forums gehören Dima Al-Khatib, Direktor des Büros der Vereinten Nationen für Süd-Süd-Kooperation, Yeidckol Polevnsky Gurwitz, Vorsitzender des Ausschusses für asiatisch-pazifische Außenbeziehungen des mexikanischen Senats und Muhammad Ali Ali, Geschäftsführer der News Agency of Nigeria. Die Gäste betonten, dass der Globale Süden eine bedeutende Entwicklung durchläuft, die den Verlauf der Weltgeschichte stark beeinflusst.

Sie hofften, dass die Medien und Denkfabriken des Globalen Südens der Entwicklung und Zusammenarbeit Vorrang einräumen und sich für eine Reform der Weltordnungspolitik einsetzen werden, die sich an den Grundsätzen der Fairness, Gerechtigkeit, Offenheit und Inklusivität orientiert. Die Gäste riefen alle Beteiligten zur Zusammenarbeit auf, um die neue Entwicklung des Globalen Südens voranzutreiben, ein neues Kapitel des gegenseitigen Lernens zwischen den Zivilisationen aufzuschlagen und die neuen Herausforderungen des Zeitalters der Multimedia zu meistern.

Während der Eröffnungszeremonie wurde das Global South Media News Network ins Leben gerufen. Die Erklärung von São Paulo des Global South Media and Think Tank Forum, der Think-Tank-Bericht „A New Model for Human Advancement and Its Global Significance" und mehrsprachige Versionen des Berichts „Awakening of the Global South" wurden ebenfalls veröffentlicht.

An dem vom Informationsbüro des chinesischen Staatsrats geleiteten und von der Nachrichtenagentur Xinhua und der Brazil Communication Company gemeinsam organisierten Forum nahmen rund 350 Vertreter von 170 Medienorganisationen, Think Tanks, Regierungsbehörden und Unternehmen aus mehr als 70 Ländern und Regionen teil.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2557636/image_5004149_12267501.jpg