BML2026, 중국 선도적인 애니메이션 스타일 게임 프랜차이즈의 올스타 라인업 결집

기념비적인 콘서트, 라이브 스트리밍 최고 시청자 4500만 명 기록

상하이, 2026년 7월 15일 /PRNewswire/ -- 빌리빌리(Bilibili)의 종합 라이브 ACGN 콘서트인 빌리빌리 매크로 링크-플레이! 2026(BILIBILI MACRO LINK-PLAY! 2026, BML2026)이 상하이 국립전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center) 홍 아레나(동관)에서 중국의 선도적인 애니메이션 스타일 게임 프랜차이즈들을 단일 무대에 결집한 최초의 행사로 역사를 쓰며 7월 12일 마무리되었다.

빌리빌리의 커뮤니티 문화에서 탄생한 BML은 지난 14년간 중국의 대표적인 ACGN 콘서트 중 하나로 발전했다. 올해 행사는 중국 애니메이션 스타일 게임을 중심으로 한 새로운 이니셔티브인 BML 플레이!(BML-PLAY!)를 도입하여 붕괴: 스타레일(Honkai: Star Rail), 벽람항로(Azur Lane), 젠레스 존 제로(Zenless Zone Zero), 명조: 워더링 웨이브(Wuthering Waves), 명일방주(Arknights), 명일방주: 엔드필드(Arknights: Endfield), 원신(Genshin Impact)을 포함한 주요 타이틀들을 한자리에 모았다.

이번 행사는 게임 산업에서 드문 이정표를 기록했다. ACGN 게임 프랜차이즈들이 전통적으로 각자의 전용 커뮤니티를 구축해 온 시장에서, BML2026은 이들을 하나의 무대로 모은 최초의 콘서트가 되었다. 상업적 경쟁 관계를 제쳐두고 참가한 배급사들은 BML2026에서 힘을 합쳐 애니메이션 스타일 게이밍 팬들을 위한 전례 없는 축하 행사를 만들었다.

BML2026은 또한 게이밍 커뮤니티에서 엄청난 열기를 불러일으켰다. 티켓 판매가 시작되기 전 빌리빌리에서 11만 명 이상이 사전 등록했으며, 티켓은 거의 즉시 매진됐다.

이 콘서트는 7월 12일 빌리빌리 공식 계정에서 동시 라이브 스트리밍되어 최고 시청자 수 4500만 명을 기록했다. 피날레인 '링크 스타트!(LINK START!)'는 4개의 테마 챕터에 걸쳐 7개 참여 게임 모두의 상징적인 음악을 결합한 교향악 모음곡을 선보였다. 이 공연은 팬들로부터 열광적인 반응을 받았으며, 시청자들은 "이 트랙들이 이렇게 매끄럽게 어우러질 줄은 전혀 예상하지 못했다", "이번 공연의 하이라이트다. 모든 게임이 한 무대에 표현됐다"와 같은 댓글을 남겼다.

지난 14년간 BML은 영향력을 계속 키우고, ACGN 커뮤니티와의 연결을 강화해 왔다. 그 꾸준한 성공은 음악과 공유된 열정을 통해 팬들을 연결하는, 대체할 수 없는 라이브 경험이라는 지속적인 매력을 반영한다. 한편 고품질 라이브 프로덕션은 ACGN 프랜차이즈들이 원래 콘텐츠를 넘어 도달 범위를 확장하고 가치를 창출하는 중요한 방법이 됐다. ACGN 산업이 다양한 비즈니스 모델을 계속 탐구하는 가운데, BML은 장기적인 주목을 받을 만한 지속 가능한 모델을 제공한다.

SOURCE Bilibili