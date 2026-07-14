빌리빌리 월드 2026, 40만 명 방문객 기록으로 아시아 최대 ACGN 컨벤션 부상

상하이, 2026년 7월 14일 /PRNewswire/ -- 빌리빌리(Bilibili)의 종합 ACGN 컨벤션인 3일간의 빌리빌리 월드 2026(BilibiliWorld 2026, 'BW2026')이 7월 12일 마무리됐다.

작년 전시 규모와 맞먹는 24만 제곱미터 규모의 이번 행사는 상하이 국립전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center, 'NECC (Shanghai)')의 8개 홀을 차지하며 현재까지 아시아 최대 ACGN 컨벤션이 되었다. 빌리빌리의 데이터에 따르면 이번 행사는 30개국 이상의 지역에서 온 3일간 40만 명의 방문객 수를 기록했으며, 이는 2025년보다 더 넓은 지리적 범위다. 올해는 전 세계에서 170개의 출품업체가 참가했으며, 애니메이션 테마 랩핑으로 장식된 거의 1000대의 이타샤(itasha) 차량이 전시됐고, 6만 명 이상의 코스플레이어들이 홀에 생기를 불어넣었다.

특히 2026년은 빌리빌리 월드가 중국 본토 외 지역에서도 티켓 구매를 처음으로 제공한 해였다. 전 세계에서 팬들이 대거 참여했다.

하지만 BW의 영향력은 ACGN 커뮤니티를 훨씬 넘어서 확장되며, 참가 브랜드들과 상하이 지역 경제에 상당한 혜택을 창출하고 있다. 매년 7월 이 컨벤션은 도시의 관광, 숙박, 음식점 부문에 큰 활력을 준다. 여행 플랫폼 데이터에 따르면 행사 기간 동안 국제 여행객들의 상하이행 항공편 예약이 전년 동기 대비 35% 증가했고, 전 도시적 호텔 예약은 전월 대비 126% 상승했으며, 상하이 NECC 5킬로미터 반경 내 호텔 예약은 600% 급증했다.

2017년 출범 이후 BW는 같은 관심사를 가진 애호가들의 모임에서 글로벌 ACGN 이벤트로 진화했다. 이는 글로벌 산업의 성장을 반영하는 궤적이다. 젊은 세대에게 ACGN 콘텐츠는 국경을 초월하는 공유된 문화적 언어가 되었다. 온라인 커뮤니티에서 오프라인 경험까지 ACGN 관련 소비는 글로벌 문화 경제를 촉진하고 있다. BW는 전 세계 애호가들이 공유된 열정을 통해 연결되고, 언어 장벽을 초월하며, 그들이 항상 상상했던 개방적이고 포용적인 오프라인 커뮤니티를 구축할 수 있는 플랫폼을 제공한다.

SOURCE Bilibili