GSMAの新しい報告書によると、モバイル業界がネットゼロへの軌道を維持するために再生可能エネルギーへのアクセスが不可欠であることが判明

モバイル接続が10%増加し、データトラフィックが4倍以上に増加したにもかかわらず、モバイル事業者は2019年以降、運用排出量を13%削減しましたが、進展を加速するにはクリーンエネルギーへのより迅速なアクセスが必要です。

ロンドン, 2026年7月15日 /PRNewswire/ -- 世界中のモバイルネットワーク事業者は炭素排出量の削減において大きな進展を遂げていますが、業界が気候目標を達成し、2050年までにネットゼロを達成する軌道を維持するためには、特に新興市場における再生可能エネルギーへのより大きなアクセスが不可欠になります。これは、GSMAの新しい「気候行動に関するモバイル業界の現状2026（Mobile Net Zero 2026: State of the Industry on Climate Action）」報告書によるものです。

世界のモバイル接続の85%を代表する110以上のモバイル事業者からのエネルギーおよび排出量データを分析するこの報告書は、業界の運用排出量が2024年だけで5%、2019年から2024年の間に13%減少したことを示しています。これは、同期間にモバイル接続が10%増加し、データトラフィックが4倍以上に増加したにもかかわらず達成されました。

再生可能エネルギーは、依然として排出量削減の最大の推進要因であり続けています。事業者は2024年に約70TWhの再生可能電力を購入または発電しました。これは、インドネシアの総再生可能電力発電量に相当します。再生可能エネルギーから調達された事業者の電力の割合（電源構成にすでに含まれている再生可能エネルギーに加えて）は、2019年以降10%から24%へと2倍以上になりました。

GSMAの最高規制責任者であるJohn Giusti氏は次のように述べました：

「モバイル業界は、経済成長、デジタル接続、および気候行動が両立できることを示し続けています。事業者は排出量を削減しながら、より多くの人々を接続し、より多くのデータを運び、世界中のデジタル経済を支援しています。

現在見られる進展は心強いものですが、さらに多くのことを行う必要があります。再生可能エネルギーへのアクセスは、事業者がどれほど早く脱炭素化できるかを決定する最大の要因の1つであり続けています。政策立案者は、クリーンエネルギーインフラへの投資を可能にし、ネットゼロへの移行を加速する条件を作り出す上で重要な役割を担っています。」

進展の加速

同報告書は、政府が、再生可能エネルギーと送電網への投資を促進する政策環境の整備、企業による再生可能エネルギーへのアクセス改善に向けた電力市場の近代化、およびクリーンエネルギー展開を加速するための許可プロセスの合理化を通じて、移行加速における重要な促進役を担うことを推奨しています。

SOURCE GSMA