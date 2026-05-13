워터테크 차이나 2026, 두 개의 영향력 높은 포럼 집중 조명하며 글로벌 물 전문가들의 조기 사전 등록 주도

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Herui Group

2026년 05월 13일 22:05 KST

상하이, 2026년 5월 13일 /PRNewswire/ -- 글로벌 물 산업이 더 스마트하고 친환경적이며 효율적인 발전을 향해 나아가는 가운데, 허루이 그룹(Herui Group)이 주최하는 워터테크 차이나 2026(WATERTECH CHINA 2026)2026년 6월 9일부터 11일까지 상하이 국가전시컨벤션센터(National Exhibition and Convention Center)에서 개최돼 전 세계 기술 제공업체, 업계 리더 및 최종 사용자들을 한자리에 모을 예정이다.

18번째 개최되는 워터테크 차이나 2026은 18만 제곱미터의 규모를 갖췄고 2500개 이상의 전시업체가 참가하며, 175개국과 지역에서 10만 명 이상의 전문 방문객을 맞이할 예정이다. 28개 최종 사용자 산업에 서비스를 제공하는 이 전시회는 물 산업 전반에 걸쳐 솔루션 소싱, 시장 동향 추적, 국제 파트너십 구축을 위한 가장 영향력 있는 B2B 플랫폼 중 하나로 계속되고 있다.

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WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai
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올해 프로그램의 하이라이트 중에는 업계의 관심을 현장 참여와 고부가가치 비즈니스 교류로 전환하도록 설계된 두 개의 주요 포럼이 있다.

디지털 워터 이노베이션 서밋(Digital Water Innovation Summit)AI, 디지털 트윈, 5G 및 IoT가 어떻게 시 정부 및 산업용 물 관리의 변혁을 가속화하고 있는지 탐구할 예정이다. 이 서밋은 모니터링, 운영 효율성 및 인프라 의사결정을 개선하는 실용적인 디지털 애플리케이션에 중점을 둔다.

또 다른 주요 행사인 9회 산업용수 리더 포럼(Industrial Water Leaders Forum, IWLF)6월 9일에 개최되어, 선도 전문가와 기업들을 한자리에 모아 산업용수 정책 동향, 시장 발전 및 물 소비가 많은 부문을 위한 실용적인 처리 솔루션을 논의할 예정이다. 글로벌 워터 인텔리전스(Global Water Intelligence, GWI)이콜랩(Ecolab)의 지원을 받는 이 포럼은 석유 및 화학과 같은 산업을 위한 멤브레인 기술, 고급 산화 공정, 저탄소 처리 경로, 자원 회수 전략에 스포트라이트를 비춘다.

국제 참여를 더 지원하기 위해 워터테크 차이나 2026은 또한 타깃 매치메이킹 프로그램, 기술 로드쇼 및 맞춤형 B2B 미팅을 제공해 참가자들이 전시업체, 솔루션 제공업체 및 프로젝트 의사결정자들과 더 효율적으로 연결될 수 있도록 도울 예정이다. 해외 방문객을 위한 비자 지원과 초청장도 제공될 예정이다. 또한 향후 발표에서는 디지털 워터 파빌리온(Digital Water Pavilion)과 여과 및 분리 구역(Filtration & Separation Zone) 같은 전시회 내 현장 20개 이상의 혁신적인 주제별 구역을 소개하여 물 산업 전반의 최첨단 기술과 신흥 트렌드를 강조할 것이다.

현재 공식 웹사이트에서 사전 등록을 진행하고 있다. 새로운 기술, 시장 통찰력 및 글로벌 비즈니스 연결을 추구하는 물 전문가들은 사전에 등록하여 아시아에서 가장 중요한 업계 만남의 장소 중 하나에 대한 방문을 확보할 것을 권장한다.

SOURCE Herui Group

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