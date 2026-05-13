Podczas targów WATERTECH CHINA 2026 odbędą się dwa fora o dużym znaczeniu, które zachęcają międzynarodowych ekspertów gospodarki wodnej do wczesnej rejestracji

SZANGHAJ, 13 maja 2026 r. /PRNewswire/ -- W czasach, gdy sektor gospodarki wodnej zmierza w kierunku bardziej inteligentnego, ekologicznego i wydajnego rozwoju, w dniach 9-11 czerwca 2026 r. w Narodowym Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym w Szanghaju odbędzie się kolejna edycja targów WATERTECH CHINA 2026, organizowanych przez Herui Group. Wydarzenie zgromadzi w jednym miejscu dostawców technologii, liderów branżowych i użytkowników końcowych z całego świata.

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

18. edycja WATERTECH CHINA 2026 zajmie powierzchnię 180 000 metrów kwadratowych, która pomieści ponad 2 500 wystawców i ponad 100 000 gości ze 175 krajów i regionów. Służąc przedstawicielom 28 branż docelowych, impreza ta pozostaje jedną z najbardziej wpływowych platform B2B w zakresie pozyskiwania rozwiązań, śledzenia trendów rynkowych i budowania międzynarodowych partnerstw w sektorze gospodarki wodnej.

Głównymi punktami tegorocznego programu są dwa prestiżowe fora, których celem jest zwrócenie uwagi branży na aktywny udział w wydarzeniu i wymianę biznesową o znaczącej wartości.

Szczyt Cyfrowych Innowacji Wodnych (Digital Water Innovation Summit) będzie poświęcony tematyce sztucznej inteligencji (AI), cyfrowych bliźniaków, 5G i Internetu rzeczy (IoT) oraz analizie ich roli w przyspieszeniu transformacji gospodarki wodnej w obszarze usług komunalnych i przemysłu. Uczestnicy konferencji skupią się na praktycznym zastosowaniu technologii cyfrowych, które przyczyniają się do poprawy monitorowania, wydajności operacyjnej i podejmowania decyzji dotyczących infrastruktury.

Kolejne kluczowe wydarzenie, 9. Forum Liderów Sektora Wody Przemysłowej (9th Industrial Water Leaders Forum, IWLF), które odbędzie się 9 czerwca, zgromadzi w jednym miejscu czołowych ekspertów branżowych i przedsiębiorców w celu omówienia tendencji polityki dot. wody przemysłowej, kierunku rozwoju rynku i praktycznych rozwiązań w zakresie oczyszczania ścieków dla sektorów charakteryzujących się wysokim zużyciem wody. Przy wsparciu Global Water Intelligence (GWI) i Ecolab, uczestnicy forum skupią się głównie na technologiach membranowych, zaawansowanych procesach oksydacji, niskoemisyjnych metodach oczyszczania i strategiach odzyskiwania zasobów w przemyśle petrochemicznym i chemicznym.

W celu pobudzenia międzynarodowego uczestnictwa, targi WATERTECH CHINA 2026 zapewnią również celowane programy nawiązywania kontaktów, techniczne kampanie objazdowe i wyselekcjonowane spotkania B2B, pomagając uczestnikom w skuteczniejszym nawiązywaniu kontaktów z wystawcami, dostawcami rozwiązań i inwestorami. Pomoc w procedurach wizowych i zaproszenia będą dostępne dla zagranicznych gości. Ponadto, w kolejnych informacjach prasowych zaprezentujemy ponad 20 innowacyjnych stref tematycznych, takich jak Pawilon Cyfrowej Gospodarki Wodnej i Strefa Filtracji i Separacji, podkreślając wagę najnowocześniejszych technologii i nowych trendów w tym sektorze.

Wstępna rejestracja jest już dostępna na naszej oficjalnej stronie internetowej.

