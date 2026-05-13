WATERTECH CHINA 2026 Gelar Dua Forum Strategis, Dorong Praregistrasi Global

Memasuki edisi ke-18, WATERTECH CHINA 2026 akan menempati area seluas 180.000 meter persegi, melibatkan lebih dari 2.500 peserta pameran, serta menargetkan lebih dari 100.000 pengunjung profesional dari 175 negara dan wilayah. Ajang ini mencakup 28 sektor hilir dan menjadi salah satu platform B2B terkemuka untuk menemukan solusi, memantau tren pasar, serta menjalin kemitraan internasional di sektor pengolahan air.

Dua forum strategis menjadi sorotan utama di ajang tahun ini yang menarik partisipasi langsung sekaligus membuka peluang kolaborasi.

Digital Water Innovation Summit akan membahas pemanfaatan teknologi seperti AI, digital twin, 5G, dan IoT dalam mempercepat transformasi pengolahan air di sektor perkotaan dan industri. Sesi tersebut mengulas penerapan praktis teknologi digital untuk meningkatkan pemantauan, efisiensi operasional, serta pengambilan keputusan berbasiskan data.

Selain itu, 9th Industrial Water Leaders Forum (IWLF) yang berlangsung pada 9 Juni akan mempertemukan pakar dan pelaku industri untuk membahas tren kebijakan, perkembangan pasar, serta solusi pengolahan air di sejumlah sektor dengan konsumsi air tinggi. Didukung oleh Global Water Intelligence (GWI) dan Ecolab, IWLF mengulas teknologi membran, proses oksidasi lanjutan, solusi pengolahan air rendah karbon, serta strategi pemulihan sumber daya, khususnya untuk industri seperti petroleum dan kimia.

Untuk meningkatkan partisipasi internasional, WATERTECH CHINA 2026 juga menyediakan program matchmaking, technical roadshow, serta pertemuan B2B terkurasi guna mempertemukan peserta acara dengan penyedia solusi dan pengambil keputusan proyek. Layanan visa dan surat undangan juga tersedia bagi peserta dari luar negeri. Selain itu, pihak penyelenggara akan menghadirkan lebih dari 20 zona tematik inovatif, termasuk Digital Water Pavilion dan Filtration & Separation Zone yang menampilkan teknologi terkini serta tren terbaru di industri pengolahan air.

Tahap praregistrasi telah dibuka melalui situs resmi. Praktisi di sektor pengolahan air yang ingin memperoleh teknologi terbaru, wawasan pasar, serta peluang bisnis global dapat mendaftar lebih awal untuk berpartisipasi dalam salah satu ajang industri terkemuka di Asia.

SOURCE Herui Group