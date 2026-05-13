ウォーターテック・チャイナ2026（WATERTECH CHINA 2026）、2大フォーラムで世界の水業界関係者の早期事前登録を促進

中国・上海、2026年5月13日 /PRNewswire/ -- 世界の水業界が、よりスマートで環境に配慮した、効率的な発展へと進む中、Herui Groupが主催するウォーターテック・チャイナ2026（WATERTECH CHINA 2026）が、2026年6月9日から11日まで国家会展中心（上海）で開催され、世界各地の技術プロバイダー、業界リーダー、エンドユーザーが一堂に会します。

第18回となるウォーターテック・チャイナ2026（WATERTECH CHINA 2026）は、18万平方メートルの展示面積に2,500社以上の出展者を集め、175の国と地域から10万人以上の専門来場者を迎える予定です。28のエンドユーザー業界に対応する同展示会は、水業界全体におけるソリューション調達、市場動向の把握、国際的パートナーシップ構築のための、最も影響力のあるB2Bプラットフォームの一つであり続けています。

WATERTECH CHINA 2026: 18th Shanghai International Water Show, June 9-11, at NECC Shanghai

今年のプログラムの目玉は、業界の関心を現地参加と価値の高いビジネス交流につなげることを目的とした2つの主要フォーラムです。

デジタル・ウォーター・イノベーション・サミット（Digital Water Innovation Summit）では、AI、デジタルツイン、5G、IoTが自治体および産業分野の水管理の変革をどのように加速しているかを探ります。同サミットでは、モニタリング、運用効率、インフラに関する意思決定を改善する実践的なデジタル活用に焦点を当てます。

もう一つの主要イベントである第9回産業用水リーダーズフォーラム（9th Industrial Water Leaders Forum、IWLF）は6月9日に開催され、第一線の専門家や企業が一堂に会し、産業用水政策の動向、市場の進展、水使用量の多い分野向けの実践的な処理ソリューションについて議論します。Global Water Intelligence（GWI）とEcolabの支援を受ける同フォーラムでは、石油・化学などの産業を対象に、膜技術、高度酸化プロセス、低炭素処理手法、資源回収戦略に焦点を当てます。

国際的な参加をさらに支援するため、ウォーターテック・チャイナ2026（WATERTECH CHINA 2026）では、対象を絞ったマッチメイキングプログラム、テクニカルロードショー、厳選されたB2Bミーティングも提供し、参加者が出展者、ソリューション提供企業、プロジェクトの意思決定者とより効率的につながれるよう支援します。海外からの来場者向けに、ビザ取得サポートと招待状を用意しています。さらに、今後のリリースでは、デジタル・ウォーター・パビリオン（Digital Water Pavilion）やろ過・分離ゾーン（Filtration & Separation Zone）など、会場内に設けられる20以上の革新的なテーマゾーンを紹介し、水業界全体の最先端技術と新たなトレンドに焦点を当てます。

公式ウェブサイトで早期事前登録を受け付けています。新たな技術、市場に関する知見、グローバルなビジネスネットワークを求める水業界関係者には、事前登録を行い、アジアにおける業界最重要級の交流拠点の一つへの来場を確保することをお勧めします。

SOURCE Herui Group