컨트롤 리스크스, 최고경영자로 빌 우델 임명 발표

런던, 2026년 5월 21일 /PRNewswire/ -- 글로벌 전략 인텔리전스 및 보안 기업 컨트롤 리스크스(Control Risks)가 5월 18일, 빌 우델(Bill Udell)이 2026년 6월 1일부로 최고경영자로 취임한다고 발표했다. 우델은 회사에서 25년을 근무하고 그중 7년 반을 최고경영자로 재직한 닉 앨런(Nick Allan)의 뒤를 잇는다.

앨런은 회사의 글로벌 위상을 강화하고 전략적 방향을 형성하며 중요한 발전의 시기를 통해 회사를 이끌어 왔으며, 앨런과 이사회는 이제 새로운 리더십이 사업을 앞으로 이끌고 다음 진화 단계를 추진할 적절한 시기라는 데 동의했다.

Bill Udell will become CEO of Control Risks on 1 June 2026

우델은 현재 글로벌 보안 담당 매니징 파트너로 재직하며 이사회와 경영위원회에 소속되어 있다. 그는 자문, 운영 지원 및 복잡한 위험 관리를 아우르는 통합 보안 및 전략 인텔리전스 역량의 제공을 이끌고 있다. 이전에는 회사의 미주 비즈니스를 이끌었으며 컨트롤 리스크스의 통합적이고 인텔리전스 중심의 접근법을 강화하는 데 핵심적인 역할을 수행했다.

이사회는 회사의 기회에 대한 명확한 이해, 회사의 미래에 대한 실용적이고 설득력 있는 비전, 사업 전반에 걸친 변화를 이끌어 온 강력한 실적을 바탕으로 우델을 선택했다.

컨트롤 리스크스의 도미닉 캐설리(Dominic Casserley) 의장은 다음과 같이 말했다. "빌은 선발 과정에서 명확한 사고력, 회사가 어떻게 발전해야 하는지에 대한 깊은 이해, 전략적 비전과 규율 있는 실행을 결합하는 능력으로 두각을 나타냈다. 그는 컨트롤 리스크스를 다음 단계로 이끌고 전 세계 고객들을 위한 전략적 인텔리전스 및 보안 파트너로서의 위상을 강화하기 위한 경험, 에너지, 관점의 올바른 균형을 갖추고 있다."

우델은 자신의 임명에 대해 다음과 같이 말했다. "이 놀라운 기업의 최고경영자로 선발된 것은 영광이다. 고객들의 진화하는 요구에 노력을 집중함으로써 컨트롤 리스크스가 시장 위상을 강화할 수 있는 좋은 위치에 있다고 확신한다."

컨트롤 리스크스 소개

컨트롤 리스크스는 포춘 500대 기업(Fortune 500)의 80%와 포춘 글로벌 500대 기업(Fortune Global 500)의 62%가 신뢰하는 글로벌 전략 인텔리전스 및 보안 기업이다. 컨트롤 리스크스의 글로벌 팀은 178개국에서 50년 이상의 경험을 바탕으로 자문부터 실행까지 전략과 운영 전반에 걸쳐 결정적인 명확성을 제공한다. 우리는 고객들이 위험을 예측하고, 사람, 자산 및 평판을 보호하며, 이사회에서 가장 복잡하고 위험도가 높은 환경에 이르기까지 기회를 추구할 수 있도록 돕는다. 전망이 불확실하고 위험 부담이 클 때 우리는 통찰과 행동으로 대응한다.

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SOURCE Control Risks