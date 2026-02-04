하바노스, 중국 춘절 기념 독점 비톨라 '트리니다드 코르셀' 출시

하바노스, 트리니다드 브랜드의 명품 비톨라 라인업에 새롭게 추가된 트리니다드 코르셀 공개

공개 파트리시오스 공장 명칭(링 게이지 55 x 길이 135 mm)으로 선보이는 트리니다드 코르셀은 1월 29일 홍콩에서 열린 중국 춘절 기념 독점 행사에서 세계 최초로 공개

피나르 델 리오* 지역의 부엘타 아바호* 지역 최상급 잎담배를 사용해 쿠바의 숙련된 시가 롤러들이 정성껏 제작한 트리니다드 코르셀은 브랜드의 우아함과 품질에 대한 오랜 전통을 반영한 균형 잡히고 세련된 흡연 경험 선사

아바나, 2026년 2월 4일 /PRNewswire/ -- 하바노스(Habanos, S.A.)가 중국 음력 설 '춘절'을 기념해 트리니다드(Trinidad) 브랜드 최초의 특별 한정판 제품인 코르셀(Corcel) 비톨라를 새롭게 선보였다. 코르셀은 고대 전통에서 말이 상징하는 힘과 불굴의 정신에서 영감을 받아 제작됐다.

트리니다드는 혁신성과 진정성을 상징하는 브랜드로, 이 이름에는 세계문화유산으로 지정된 매력적인 쿠바 도시 트리니다드에 대한 헌사가 담겨있다. 이러한 탁월함의 유산은 세세한 부분까지 전통과 품격을 반영하면서 모든 비톨라에 영감을 준다.

Habanos, S.A. presents Trinidad Corcel: an exclusive vitola to celebrate the Chinese New Year

트리니다드 코르셀의 글로벌 론칭 행사는 1월 29일 홍콩 호프웰 호텔(Hopewell Hotel) 내 에메랄드 & 펄 파빌리온(Emerald & Pearl Pavilion)에서 열렸다. 이곳은 하바노 애호가들이 모여 활발히 교류하는 대표적인 거점이다. 하바노스의 공식 유통사인 퍼시픽 시가 코퍼레이션(Pacific Cigar Corporation)이 주최한 이 행사에는 전 세계 180여 명의 애호가들이 모여, 비톨라의 글로벌 시장 확대를 알리는 출발점이 됐다.

트리니다드 코르셀(링 게이지 55 x 길이 135mm)은 중간 강도의 균형 잡힌 기분 좋은 흡연 경험을 선사한다. 연소 과정에서는 균일한 불꽃 고리와 함께 밝은 회색부터 중간 회색 톤에 이르는 촘촘하고 고른 재를 형성한다. 넉넉한 게이지와 절제된 강도는 세련되고 평온한 흡연 경험을 제공하며, 트리니다드가 지향하는 절제된 고급스러움과 완벽한 장인 정신이라는 명성을 고스란히 보여준다.

트리니다드 코르셀은 개별 번호가 부여된 우아한 케이스에 18개의 하바노가 담겨 제공되며, 케이스에는 NFC 기술이 적용돼 상세한 제품 정보와 진품 인증을 제공함으로써 안목 있는 수집가들의 기대를 충족시킨다.

홍콩에서 열린 전통과 혁신을 기념하는 잊지 못할 출시 행사

공식 론칭은 2026년 1월 29일 춘절 축하 행사의 일환으로 열린 독점 저녁 행사에서 진행됐다. 참석자들은 번영, 조화, 갱신의 길조로운 분위기를 조성한 강렬한 중국 북과 전통 악기 공연으로 시작된 몰입감 넘치는 문화 체험을 즐겼다.

이날의 하이라이트는 전통과 현대적 요소가 어우러진 얼후(Erhu)와 구정(Guzheng)의 음악 공연이었다. 이 공연은 행사장의 축제 분위기를 고조시키면서 트리니다드 코르셀 출시의 세련된 이미지를 완벽하게 살렸다.

다그 홀름보(Dag Holmboe) 퍼시픽 시가 코퍼레이션의 CEO는 혁신을 수용하면서도 전통을 보존하는 것의 중요성을 강조하며 트리니다드 코르셀의 출시와 선별된 글로벌 시장 진출의 의미를 설명했다.

"말의 해를 기념하는 트리니다드 코르셀 출시를 통해 트리니다드 브랜드의 최신 제품을 소개하게 되어 큰 영광이다. 오늘 우리는 하바노스의 탁월함을 대표할 뿐만 아니라 유산과 가치에 깊이 뿌리내린 풍부한 문화적 전통에 경의를 표한다. 말의 해는 트리니다드가 창립 이후 내내 구현해 온 특성인 힘, 자유, 인내를 상징한다. 코르셀도 마찬가지다. 숙련된 토르세도레스(torcedores)가 정성스럽게 빚어낸 각 시가는 브랜드를 대표하는 예술성과 장인정신을 고스란히 담고 있다. 트리니다드 코르셀 한 모금 한 모금은 품질과 풍미를 오롯이 느끼는 감각적 여정으로, 말이 상징하는 불굴의 정신에 바치는 진정한 헌사다." - 다그 홀름보, 퍼시픽 시가 코퍼레이션 CEO

테이스팅 노트:

브랜드: 트리니다드

공장명: 파트리시오스(Patricios)

출시명: 코르셀

크기: 링 게이지 55 x 길이 135mm

강도: 중간

형태: 피그테일(pig tail) 마감이 적용된 전통적인 파레호(Parejo) 형태

이 하바노는 실크처럼 매끄럽고 고급스러운 광택이 감도는 잘 숙성된 적갈색 래퍼(시가의 가장 바깥을 감싸고 있는 담뱃잎)를 특징으로 하며, 외관이 매우 뛰어나다.

첫 3분의 1 구간: 매우 기분 좋은 시작으로, 섬세하고 지속되는 꿀 향이 풍미 있는 나무 향과 완벽하게 조화를 이룬다. 연기는 신선하고 균형 잡혀 있으며, 즐겁게 피울 수 있는 중간 강도를 보인다.

두 번째 3분의 1 구간: 더욱 강렬한 담배 향이 드러나고, 가볍게 구운 듯한 풍미가 더해져 한층 신선하고 부드러운 흡입감과 매우 기분 좋은 여운을 남긴다.

마지막 3분의 1 구간: 입안에서 크리미하고 부드러운 질감을 선사하며, 잘 정제된 중간 강도로 편안하면서도 기분 좋은 놀라운 마무리를 완성한다.

흡연 시간: 우수한 하바노로, 약 1시간 30분 동안 즐기기에 이상적이다.

*P.A.O. (원산지 보호 명칭)

유통사 정보

퍼시픽 시가 코퍼레이션은 아시아•태평양 지역에서 하바노스의 독점 파트너다. 현재 한국, 홍콩, 마카오, 대만, 태국, 일본, 싱가포르, 말레이시아, 필리핀, 호주, 뉴질랜드 전역에 걸쳐 리테일 부티크와 흡연 라운지를 운영하고 있다.

편집자 참고사항

고해상도 제품 이미지는 여기에서 확인할 수 있다.

권장 소매 가격:

18개입 박스당 1516.50달러 / 1405.50유로

개별 하바노 1개당 84.25달러 / 78.00유로

*가격은 시장에 따라 다를 수 있다.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2875087/TRINIDAD_THE_YEAR_OF_THE_HORSE.jpg

SOURCE Habanos, S.A.