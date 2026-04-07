Blokees hizo su debut en la Thailand Toy Expo 2026, donde exhibió diversos productos

SHANGHÁI, 7 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Del 2 al 5 de abril, Blokees, la marca de juguetes de personajes para armar, hizo su debut en la Thailand Toy Expo 2026. Blokees presentó sus dos categorías principales: kits de modelismo de Blokees y Blokees Wheels, para destacar una diversa gama de más de 300 productos basados en 17 franquicias reconocidas a nivel mundial, entre las que se incluyen Ultraman, Transformers, DC, Evangelion, Naruto, Minions, Jurassic World, Hatsune Miku y Hero Infinity. También debutaron a nivel mundial cuatro nuevos kits de modelismo que se convirtieron en uno de los aspectos más destacados del evento.

Mario Maurer asistió a la ceremonia de inauguración de la Blokees Thailand Toy Expo como invitado especial y participó en intercambios interactivos con los consumidores.

En la categoría de kits de modelismo de Blokees, la marca exhibió sus series Champion, Legend y Fantastic, que incluyen franquicias populares como Transformers, DC, Mega Man, Saint Seiya, Evangelion y Naruto. Presentó más de 50 productos a los consumidores. Entre ellos, cuatro artículos recién presentados, como Blokees Saint Seiya-Champion Class-12-Phoenix Ikki, Blokees Saint Seiya-Champion Class-14-Andromeda Shun, Blokees DC-Champion Class 05-Batman (HUSH) y Blokees DC-Champion Class 06-Catwoman (Hush) (Hush), despertaron gran interés entre los fans.

Blokees también destacó sus series HERO5 y HERO10, que incluyen franquicias muy conocidas como Transformers, Saint Seiya y Naruto, dirigidas a los consumidores de modelos coleccionables con temática de superhéroes.

La serie DaaLaMode introdujo una gama de productos inspirados en propiedades intelectuales populares como Hatsune Miku, dirigidos al público femenino. Mientras tanto, la serie TERRAVENTURE presentó maquetas con temática de naturaleza y criaturas basadas en Jurassic World, con lo que amplía aún más la oferta de Blokees en diferentes segmentos de consumidores.

En la categoría Blokees Wheels, que integra construcción, juego y personalización, los productos se organizan en las series C, E y S. La lista incluye propuestas basadas en propiedades intelectuales de Transformers, Ultraman y Batman, con próximas colaboraciones con Fast & Furious y Ford.

Además, Blokees destacó su ecosistema mundial de consumo, BFC (Blokees Family Creator). Las obras seleccionadas de la temporada Stellar del 3.er concurso de creación BFC 2025 se exhibieron en Tailandia por primera vez, para reflejar la gran creatividad y participación de los usuarios. Se llevó a cabo el lanzamiento oficial de la temporada Awakening del 4.º concurso de creación de BFC 2026 para fomentar aún más la participación mundial.

En el marco de su estrategia de "Precios escalonados, atractivo universal y promoción mundial", Blokees continúa expandiéndose por el sudeste asiático, Europa, Norteamérica y Latinoamérica. Tailandia se está convirtiendo con gran rapidez en un centro estratégico para su expansión regional, a medida que la empresa fortalece tanto la innovación de productos como el crecimiento impulsado por la comunidad en todo el mundo.

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FUENTE Blokees