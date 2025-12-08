Wystawa Blokees na targach CCXP25 w Brazylii: światowa premiera nowego produktu z serii Rycerzy Zodiaku

SZANGHAJ, 8 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- W dniach 4-7 grudnia marka Blokees produkująca zabawki typu "figurki do składania" po raz pierwszy zadebiutowała na targach Brazil Comic Con Experience (CCXP). Blokees zaprezentowało prawie 60 produktów w dwóch głównych kategoriach: „Blokees Model Kits" i „BLOKEES WHEELS", wzorowanych na ponad 10 słynnych na całym świecie markach własności intelektualnej, w tym Transformers, Jurassic World, Saint Seiya i EVANGELION.

Podczas CCXP oficjalnie ogłoszono światową premierę zestawu figurek Złotych Rycerzy z serii Rycerzy Zodiaku, Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ①, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku brazylijskiego. Ten nowy zestaw zawiera 9 postaci o bogatej ekspresji i dopracowanych w szczegółach Złotych Zbrojach. Zestaw ten doskonale odwzorowuje klasyczne dzieło, wzbudzając uznanie fanów i entuzjazm do kolekcjonowania wszystkich dwunastu Złotych Rycerzy.

Rycerze Zodiaku zostali skomercjalizowani przez firmę Blokees poprzez serie HERO 10 i Champion w 2024 roku. Podczas CCXP po raz pierwszy oficjalnie zaprezentowano trzy modele w kolorze szarym, trzy malowane modele oraz dwa już wydane modele Blokees z serii Rycerzy Zodiaku obejmującej Mistrzów. Wykorzystując swoje duże możliwości w zakresie badań i rozwoju oraz ponad 500 patentów, firma Blokees wypuściła na rynek 3 serie dla HERO 10 i około dziesięć figurek dla serii Mistrzów, nieustannie dostarczając fanom Rycerzy Zodiaku różnorodne produkty i doświadczenia związane z montażem.

Ponadto znane na całym świecie marki własności intelektualnej, takie jak Transformers, również cieszyły się liczną i wierną rzeszą fanów w Brazylii. Podczas CCXP zadebiutowało prawie 10 nowych produktów firmy Blokees, w tym Transformers HERO 5 dla konsumentów w wieku od 6 do 16 lat oraz seria Legend dla konsumentów powyżej 16 roku życia.

Podczas targów CCXP firma Blokees zaprezentowała również znakomite prace z całego świata, które wzięły udział w sezonie "Fearless" III konkursu BFC CREATION CONTEST 2025. Była to pierwsza okazja do obejrzenia prac BFC z tego sezonu poza internetem, co przyciągnęło uwagę publiczności. Od 2025 roku FEARLESS SEASON, konkurs BFC oficjalnie wyszedł poza granice Chin i objął swoim zasięgiem cały świat, w wyniku czego otrzymano setki prac nadesłanych przez entuzjastów z różnych krajów, w tym ze Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Singapuru, Indonezji, Malezji itp., co świadczy o globalnym wpływie kultury BFC.

Firma Blokees planuje nadal wykorzystywać swoje duże możliwości w zakresie innowacji oraz badań i rozwoju i przynosić radość z samodzielnego składania modeli.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2839481/image_5032250_49103025.jpg