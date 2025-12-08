Blokees Tampil di Ajang CCXP25, Brazil: Peluncuran Global Produk Saint Seiya Terbaru

Di CCXP, Blokees menggelar peluncuran global Saint Seiya GALAXY VERSION 03 Gold Zodiac ① yang disambut dengan antusias di pasar Brazil. Produk terbaru ini mencakup sembilan karakter dengan ekspresi dan detail Golden Cloth. Produk ini juga menghadirkan kembali tampilan legendaris dari karya asli Saint Seiya sehingga para penggemar sangat ingin mengoleksi 12 Gold Saints.

Blokees mulai memasarkan Saint Seiya melalui seri HERO 10 dan Champion pada 2024. Di CCXP, tiga model abu-abu, tiga model berwarna, dan dua model yang sudah dirilis dari seri Saint Seiya Champion turut diperkenalkan untuk pertama kalinya. Didukung keahlian litbang (R&D) dan lebih dari 500 paten, Blokees telah meluncurkan tiga seri untuk HERO 10 dan hampir 10 karakter untuk seri Champion. Dengan demikian, Blokees selalu menghadirkan pilihan produk dan pengalaman merakit mainan yang beraneka ragam bagi para penggemar Saint Seiya.

Berbagai lisensi karakter kenamaan dunia seperti Transformers juga memiliki basis penggemar yang besar dan solid di Brazil. Di CCXP, Blokees melansir hampir 10 produk baru, termasuk Transformers HERO 5 untuk konsumen berusia 6–16 tahun dan seri Legend untuk konsumen berusia 16 tahun ke atas.

Blokees turut menampilkan karya-karya unggulan dari THE 3RD BFC CREATION CONTEST 2025 FEARLESS SEASON, kompetisi yang untuk pertama kalinya digelar secara langsung (offline), sehingga menarik perhatian banyak pengunjung. Sejak FEARLESS SEASON 2025 dimulai, kompetisi BFC resmi beralih dari level Tiongkok menjadi level global, bahkan Blokees telah menerima ratusan karya dari berbagai negara, termasuk AS, Inggris, Singapura, Indonesia, Malaysia, dan lain-lain — mencerminkan semakin besarnya pengaruh budaya BFC di dunia.

Ke depan, Blokees akan terus memanfaatkan kekuatan inovasi dan kemampuan R&D untuk menghadirkan keseruan merakit mainan bagi para penggemar di seluruh dunia.

SOURCE Blokees