Hisense convierte el hogar en el mejor lugar para ver la Copa Mundial de la FIFA 2026™

QINGDAO, China, 9 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Hisense, marca líder en productos electrónicos de consumo y electrodomésticos a nivel mundial, está transformando la forma en que los aficionados viven la Copa Mundial de la FIFA 2026TM en casa con sus últimas innovaciones en pantallas láser. Pensada para ofrecer pantallas más grandes y una calidad de imagen más realista, la línea de pantallas láser de Hisense transforma cada partido en una experiencia compartida verdaderamente inolvidable.

Para los aficionados al fútbol, la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM es mucho más que el marcador final. Se trata de reunirse con familiares y amigos, celebrar juntos cada gol y sentir la emoción del mayor evento deportivo del mundo desde la comodidad del hogar. Las más recientes soluciones de pantallas láser de Hisense recrean el ambiente del estadio a una escala extraordinaria.

El TV láser L9Q TriChroma transforma las salas de estar cotidianas en destinos premium para ver los partidos. Con una pantalla ultragrande de hasta 200 pulgadas, los aficionados pueden seguir cada carrera, cada pase, cada barrida y cada gol con una claridad impresionante. Incluso cuando se ven durante el día, sus imágenes brillantes y realistas y su pantalla con tecnología Ambient Light Rejection (rechazo de luz ambiental) ofrecen una experiencia visual nítida sin necesidad de oscurecer la habitación, mientras que el sonido envolvente sitúa a los espectadores en el centro de cada cántico y celebración del partido.

Para quienes buscan la mejor experiencia de cine en casa, el proyector láser XR10 lleva la visualización de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM a una dimensión aún más espectacular. Con proyecciones de hasta 300 pulgadas, un brillo excepcional y colores intensos y realistas, esta tecnología recrea la emoción de cada partido con un impacto cinematográfico. Las opciones de instalación flexible y optimización inteligente de imagen favorecen la creación de un entorno de visualización premium para partido de eliminatorias y cada momento inolvidable de la Copa MundialTM.

Mientras el fútbol une a los aficionados de todo el mundo durante la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense continúa superando los límites del entretenimiento en casa mediante la innovación de pantallas láser, para hacer que cada partido se sienta mucho más emocionante, cada celebración sea mucho más inmersiva y cada recuerdo sea imposible de olvidar.

Acerca de Hisense

Hisense, fundada en 1969, es líder reconocido a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo con operaciones en más de 160 países, y se especializa en ofrecer productos multimedia, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes de alta calidad. Según Omdia, Hisense ostenta el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 al primer trimestre de 2026). Como creadora de la tecnología RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

FUENTE Hisense