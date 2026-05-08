Hisense presenta XR10: lo más reciente en proyectores y lleva el cine a todos los hogares

QINGDAO, China, 8 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Hoy, Hisense, marca líder mundial en electrónica de consumo y electrodomésticos, anunció la presentación del XR10, proyector láser de gama alta diseñado para ofrecer una auténtica experiencia cinematográfica en casa. El XR10 combina un rendimiento potente con un diseño elegante y lleva la experiencia de la pantalla grande a la vida cotidiana, ya sea para ver películas, jugar o compartir momentos en familia.

Con 6.000 lúmenes ANSI, el XR10 garantiza imágenes brillantes y nítidas incluso en espacios muy iluminados, de modo que los usuarios pueden disfrutar de imágenes nítidas y realistas, desde los noticieros matutinos hasta las películas nocturnas, sin necesidad de oscurecer la habitación. Su zoom óptico de 0,84–2,0:1, el más amplio del sector, y su desplazamiento de lente sin pérdida de calidad en 4K (±130 % en vertical, ±46 % en horizontal) facilitan la instalación y permiten proyectar imágenes perfectamente alineadas de hasta 300 pulgadas, lo que convierte cualquier pared en una auténtica pantalla cinematográfica que se adapta con naturalidad a las diferentes diseños de las habitaciones.

Una lente Iris avanzada aumenta el contraste de visualización hasta 60.000:1 y se adapta automáticamente a cada escena, lo que permite apreciar los detalles más sutiles en las sombras y añade profundidad e intensidad a cada zona iluminada, de modo que las historias resulten más envolventes y emotivas, tanto si está viendo un éxito de taquilla como un drama tranquilo.

La experiencia se ve aún más realzada gracias al sonido, desarrollado en colaboración con Devialet | Opéra de Paris, que genera un audio envolvente y de gran riqueza que acerca al espectador a la acción. Gracias a la tecnología Auto Magic AI Adjusting 3.0, junto con QuadCam y ToF Smart Sense, el modelo XR10 optimiza de forma inteligente la calidad de la imagen y la alineación en tiempo real, lo que permite disfrutar de una experiencia de configuración automática sin ningún esfuerzo. Un avanzado sistema de refrigeración líquida garantiza un rendimiento estable y constante, incluso durante sesiones de visualización prolongadas, lo que mantiene el brillo y la calidad de la imagen a lo largo del tiempo.

En el marco de la estrategia general de innovación en pantallas de Hisense, la empresa sigue ampliando su oferta de soluciones de pantalla grande tanto para sistemas de cine en casa como para la sala de estar. Con el modelo XR10, Hisense acerca el cine al espectador, lo hace más envolvente y lo integra a la perfección en la vida cotidiana, con lo que transforma la manera en que las personas disfrutan de los contenidos en casa.

Acerca de Hisense

Hisense se fundó en 1969 y es líder reconocida a nivel mundial en electrodomésticos y electrónica de consumo, opera en más de 160 países, se especializa en ofrecer productos multimedia de alta calidad, electrodomésticos y soluciones informáticas inteligentes. Según Omdia, Hisense ocupa el primer puesto a nivel mundial en el segmento de televisores de 100 pulgadas y más (2023 a 2025). Como creadora del RGB MiniLED, Hisense continúa liderando la innovación RGB MiniLED de próxima generación. Como patrocinador oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026TM, Hisense está comprometida con las asociaciones deportivas mundiales como medio para conectar con públicos de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2966378/XR10_KV.jpg

FUENTE Hisense