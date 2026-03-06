Huawei gana ocho premios GLOMO en el MWC 2026 de Barcelona

BARCELONA, España, 6 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ganó ocho prestigiosos premios Global Mobile (GLOMO) en el MWC 2026 de Barcelona. Estos premios son: Mejor infraestructura de red móvil, Mejor solución de red impulsada por IA, Mejor solución de red no terrestre, Mejor servicio de operador móvil para consumidores conectados, Mejor innovación para dispositivos móviles conectados para salud y bienestar, Mejor innovación tecnofinanciera y de comercio digital, Mejor uso de dispositivos móviles para accesibilidad e inclusión y Mejor innovación móvil para mejorar la vida de niños/as y jóvenes.

Los premios GLOMO de GSMA son algunos de los premios más prestigiosos e influyentes del sector de comunicaciones móviles a nivel mundial y se otorgan para reconocer a las empresas y personas que han hecho contribuciones destacadas en tecnología de dispositivos móviles, aplicaciones innovadoras y desarrollo del sector. Estos premios son evaluados por un panel de los mejores expertos del sector.

Mejor infraestructura de red móvil

Huawei ha desarrollado una serie de soluciones innovadoras de banda ultra ancha, múltiples antenas y eficiencia energética que respaldan la evolución hacia 5G en todas las bandas de frecuencia. Las empresas de telecomunicaciones han utilizado estas innovaciones para construir redes móviles impulsadas por IA, fáciles de implementar y diseñadas para la evolución a 5G-A, que ofrecen un rendimiento superior y consumen niveles ultrabajos de energía. Estas innovaciones han establecido un nuevo punto de referencia para el sector de las comunicaciones mundiales.

Mejor solución de red impulsada por IA

Huawei y China Mobile desarrollaron de manera conjunta una solución de transformación operativa "IA+Red" para redes autónomas (AN) con el fin de abordar los principales puntos críticos en las operaciones de red: eficiencia, crecimiento y costo. Al profundizar en la construcción de AN L4, esta solución libera el valor técnico y comercial de la IA. Además, esta solución cuenta con el primer protocolo de comunicación multiagente A2A-T de nivel de empresa de telecomunicaciones del mundo, que permite la colaboración autónoma de agentes en todos los dominios y eleva los niveles de autonomía de red desde inteligencia de un solo punto a inteligencia de enjambre.

Mejor solución de red no terrestre

La División de comunicaciones por satélite de China Telecom ha trabajado con Huawei para desarrollar el primer conjunto de tecnologías del sector que permite la conexión directa entre teléfonos móviles y satélites Tiantong. Estas tecnologías incluyen códigos ultracortos, codificación de canales convolucionales de alta ganancia y cuantificación de voz adaptativa. En la actualidad, 40 modelos de teléfonos móviles y siete sistemas de información y entretenimiento para automóviles utilizan estas tecnologías para comunicarse mediante el sistema satelital Tiantong, tanto en China continental como en Hong Kong, así como en una cantidad cada vez mayor de países y regiones alrededor del mundo. Estas tecnologías también se están utilizando en los sectores marítimos y de baja altitud.

Mejor servicio de operador móvil para consumidores conectados

Telkomsel de Indonesia y Huawei ganaron el GLOMO de GSMA como Mejor servicio de operador móvil para consumidores conectados por el uso del logotipo de la UE para ofrecer una experiencia garantizada. Esta victoria valida el enfoque pionero de Indonesia para monetizar la experiencia y sirve como testimonio para los operadores de todo el mundo que exploran este nuevo modelo de negocio.

Mejor innovación para dispositivos móviles conectados para salud y bienestar

El proyecto Ubiquitous AI Health Assistant, creado junto con China Mobile 5G New Calling y Huawei, ganó el premio GLOMO de GSMA a la Mejor innovación para dispositivos móviles conectados para salud y bienestar. Esto marca una nueva etapa para las comunicaciones inteligentes definidas por "llamadas como servicio".

Mejor innovación tecnofinanciera y de comercio digital

La plataforma Ziidi Wealth, desarrollada de manera conjunta por Safaricom y Huawei, ganó el premio GLOMO de GSMA a la mejor innovación en tecnología financiera y comercio digital. Las dos empresas trabajaron juntas en finanzas móviles durante más de una década, período durante el cual apoyaron el ecosistema financiero móvil de África en todos los ámbitos, desde billeteras digitales y pagos hasta servicios financieros.

Ziidi es un fondo del mercado monetario (FMM) Safaricom lanzado en 2025 en Kenia, que mejora considerablemente la inclusión financiera al ofrecer a los clientes de ingresos medios a bajos una solución de inversión digital segura, en tiempo real y con bajas barreras.

La plataforma utiliza Mobile Money de Huawei que integra datos del sistema de soporte empresarial (BSS), el sistema de soporte operativo (OSS) y otros dominios, junto con capacidades de asistencia operativa y control de riesgo crediticio, lo que hace que los servicios financieros sean más accesibles a nivel mundial. Esta accesibilidad ha allanado el camino para el rápido desarrollo de portales en los que los usuarios pueden acceder a servicios de estilo de vida digitales e inteligentes.

Mejor uso de dispositivos móviles para accesibilidad e inclusión

China Mobile y Huawei han desarrollado juntas el asistente de salud móvil Ubiquitous. El asistente está desarrollado por la red 5G New Calling de China Mobile y un agente de inteligencia artificial de salud, y brinda servicios integrales de salud que abarcan consultas de salud, asistencia médica y gestión sanitaria, lo que transforma el marcador en un portal médico portátil accesible a todos los hogares.

Mejor innovación móvil para mejorar la vida de niños/as y jóvenes

El Plan Qingjiao en el condado de Lancang, Pu'er, China, iniciado conjuntamente por China Telecom, CSEF y Huawei, utiliza la red 5G de China Telecom y Huawei Cloud WeLink para construir una comunidad virtual que conecte a profesores y estudiantes en Lancang y Shanghái, e integre 5G y wifi en las instalaciones. Hasta la fecha, el proyecto ya ha abarcado decenas de escuelas primarias y secundarias en Lancang, ha capacitado a más de 600 docentes rurales y ha beneficiado a más de 5.000 estudiantes. A nivel nacional, ha capacitado a casi 180.000 docentes, para impulsar la equidad educativa con tecnología digital.

El MWC 2026 de Barcelona se llevará a cabo del 2 al 5 de marzo en Barcelona, España. Durante el evento, Huawei presentará sus últimos productos y soluciones en el stand 1H50 del pabellón 1 de Fira Gran Vía.

La era de las redes agénticas se acerca con gran rapidez y la adopción comercial a gran escala de la tecnología 5G-A está ganando velocidad. Huawei trabaja de forma activa con empresas de telecomunicaciones y socios de todo el mundo para liberar todo el potencial de 5G-A y preparar el camino para la evolución hacia 6G. También creamos soluciones de redes centradas en la IA para habilitar servicios, redes y elementos de red (NE, por sus siglas en inglés) inteligentes, lo cual acelera la implementación a gran escala de redes autónomas de nivel 4 (AN L4) y utiliza la IA para actualizar nuestro negocio principal. Junto con otros actores del sector, crearemos redes líderes impulsadas por el valor y redes troncales de computación de IA para un futuro totalmente inteligente.

