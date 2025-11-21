LEPASL8 eleva cada viaje familiar con una conducción elegante y un espacio exquisito

WUHU, China, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para las familias de todo el mundo que persiguen un estilo de vida de calidad, el automóvil ya no es solo un medio de transporte, sino que se ha convertido en un espacio exquisito para la comodidad, el control y la alegría compartida. Como la nueva marca de nueva energía de Chery Group, LEPAS entiende este cambio. Posicionada como la marca preferida para una vida de movilidad elegante, LEPAS combina el rendimiento con un diseño centrado en el ser humano. Su modelo insignia, el LEPAS L8, convierte cada viaje, ya sea una aventura en carretera, un fin de semana al aire libre o un viaje diario, en una experiencia elegante donde cada miembro de la familia encuentra un momento de tranquilidad.

LEPAS L8 eleva cada viaje familiar con una conducción elegante y un espacio exquisito (PRNewsfoto/LEPAS)

Para los niños, el LEPAS L8 se convierte en un "patio de recreo móvil" lúdico. El espacioso interior les permite estirarse libremente, mientras que la bandeja plegable se convierte en una mesa personal para bocadillos, libros ilustrados y dibujos animados. El almacenamiento generoso y el espacio exquisito mantienen los juguetes, los libros y los artículos para acampar bien organizados, lo que garantiza que cada salida comience con emoción y descubrimiento, todo unido para crear una experiencia de conducción verdaderamente elegante para toda la familia.

Para los miembros mayores de la familia, el LEPAS L8 ofrece una cabina suave y considerada. El espacio amplio y exquisito reduce la flexión y la tensión, mientras que el amplio espacio para las piernas, los materiales suaves para sentarse y los ángulos de apoyo del respaldo los ayudan a instalarse cómodamente. Junto con la sensación suave y estable de una conducción elegante, los viajes largos se vuelven relajantes, llenando cada kilómetro con una sensación de tranquilidad y calma.

Para los socios, el LEPAS L8 es un santuario en movimiento. Pueden relajarse en el sistema de audio inmersivo de 23 altavoces, disfrutar de asientos de masaje y ventilación y dejar que la fatiga del día se desvanezca. La cancelación activa de ruido ENC bloquea las perturbaciones externas, creando un ambiente tranquilo y privado, ideal para reconectar y saborear momentos de calidad juntos.

Para el conductor, el LEPAS L8 está diseñado para un control sin esfuerzo. Impulsado por el sistema súper híbrido de Chery Group, logra un consumo de combustible ultrabajo y una larga autonomía. El Asistente de estacionamiento automático (Automatic Parking Assist, APA) y el Asistente de estacionamiento remoto (Remote Parking Assist, RPA) hacen que cada estacionamiento sea más seguro, intuitivo y elegante.

En el camping, la LEPAS L8 se transforma en una "casa rodante". La salida de energía externa es compatible con máquinas de café, parrillas, proyectores o incluso una olla caliente burbujeante. LEPAS se convierte en un compañero que hace que la vida familiar no solo sea más fácil, sino que extiende el espíritu mismo de la conducción elegante a la vida en reposo.

LEPAS abre una nueva visión de los viajes familiares con una conducción elegante y un espacio exquisito, haciendo que cada salida sea elegante y cada regreso se convierta en un recuerdo preciado.

FUENTE LEPAS