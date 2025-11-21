LEPAS L8 pozvedá každou rodinnou cestu díky elegantnímu řízení a vynikajícímu prostoru

WU-CHU, Čína, 21. listopadu 2025 /PRNewswire/ -- Pro rodiny po celém světě, které usilují o kvalitní životní styl, již automobil není pouze dopravním prostředkem – stal se vynikajícím prostorem pro pohodlí, ovládání a sdílenou radost. LEPAS jako zcela nová značka nové energie skupiny Chery Group tuto změnu chápe. LEPAS, která se profiluje jako preferovaná značka pro elegantní mobilní život, kombinuje výkon s designem zaměřeným na člověka. Její vlajkový model LEPAS L8 promění každou cestu – ať už se jedná o silniční dobrodružství, víkendový výlet do přírody nebo každodenní dojíždění do práce – v elegantní zážitek, při kterém každý člen rodiny najde chvilku pohody.

Dětem se LEPAS L8 stává hravým „mobilním hřištěm". Prostorný interiér jim umožňuje volně se protáhnout, zatímco skládací podnos se promění v osobní stolek na svačiny, obrázkové knížky a komiksy. Velkorysý úložný prostor a vynikající prostornost umožňují přehledné uspořádání hraček, knih a kempingového vybavení, takže každá výprava začíná vzrušením a objevováním – to vše dohromady vytváří skutečně elegantní zážitek z jízdy pro celou rodinu.

Starším členům rodiny nabízí LEPAS L8 příjemný a pohodlný interiér. Široký a elegantní prostor snižuje nutnost ohýbání a namáhání, zatímco dostatek místa pro nohy, měkké materiály sedadel a opěrné úhly opěradel jim pomáhají pohodlně se usadit. V kombinaci s plynulým a stabilním pocitem z elegantní jízdy se dlouhé cesty stávají relaxací a každý kilometr je naplněn pocitem jistoty a klidu.

Pro partnery je LEPAS L8 pohyblivým útočištěm. Mohou si odpočinout díky působivému audiosystému s 23 reproduktory, užít si masážní a ventilovaná sedadla a nechat únavu dne pomalu mizet. Aktivní potlačení hluku ENC blokuje vnější rušivé vlivy a vytváří tichou, soukromou atmosféru – ideální pro opětovné sblížení a vychutnání společných kvalitních chvil.

Pro řidiče je LEPAS L8 navržen pro snadné ovládání. Díky superhybridnímu systému Chery Group dosahuje extrémně nízké spotřeby paliva a dlouhého dojezdu. Díky APA (automatickému parkovacímu asistentovi) a RPA (dálkovému parkovacímu asistentovi) je parkování jistější, intuitivnější a elegantnější.

V kempu se LEPAS L8 promění v „mobilní dům". Externí výstup napájení podporuje kávovary, grily, projektory nebo dokonce i bublající horký hrnec. LEPAS se stává společníkem, který nejen usnadňuje rodinný život, ale také rozšiřuje ducha elegantní jízdy do života při odpočinku.

LEPAS otevírá novou vizi rodinného cestování s elegantní jízdou a vynikajícím prostorem, díky čemuž je každý odjezd elegantní a každý návrat se stává vzácnou vzpomínkou.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2829518/1.jpg

