LEPAS L8 ― 優雅な走りと上質な空間で、家族のすべての旅を格上げ

中国・芜湖、2025年11月23日/PRNewswire/ -- 質の高いライフスタイルを追求する世界中の家族にとって、車はもはや単なる移動手段ではなく、快適さ、操作性、そして家族の喜びを共有できる上質な空間となっています。Cheryグループの全く新しい新エネルギーブランドとして、LEPASはこの変化をしっかりと理解しています。エレガントなモビリティライフのための選ばれるブランドとして位置づけられるLEPASは、性能と人間中心のデザインを融合させています。同ブランドのフラッグシップモデルであるLEPAS L8は、ロードアドベンチャー、アウトドアの週末、日々の通勤など、あらゆるドライブを家族一人ひとりがくつろぎのひとときを感じられる、上質な体験へと変えます。

子どもにとって、LEPAS L8は遊び心あふれる「移動する遊び場」になります。広々とした車内では自由に体を伸ばすことができ、折りたたみ式のトレイは、おやつや絵本、アニメを見るための個人用テーブルとして使えます。十分な収納と上質な空間により、おもちゃや本、キャンプ用品もきちんと整理でき、すべての外出がワクワクと発見に満ちたものになります――こうして家族全員にとって本当に上質なドライビング体験が生まれます。

LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space (PRNewsfoto/LEPAS)

高齢の家族にとって、LEPAS L8は優しく配慮されたキャビン空間を提供します。広く上質な空間により前かがみや負担を軽減し、十分な足元の余裕、柔らかいシート素材、体を支える背もたれの角度が、快適な着座をサポートします。優雅な走りの滑らかで安定した感覚と相まって、長距離ドライブもリラックスでき、走る一マイル一マイルが安心と落ち着きに満ちた時間となります。

パートナーにとって、LEPAS L8 は感動的な聖域です。没入感のある23スピーカーオーディオシステムでくつろぎ、マッサージ機能と通気機能付きシートを楽しむことで、一日の疲れをゆっくりと癒すことができます。ENCが外部の雑音を遮断し、静かでプライベートな空間を作り出します――一緒に過ごす時間を楽しみ、絆を深めるのに最適です。

ドライバーにとって、LEPAS L8は軽やかな操作性を追求して設計されています。Chery グループのスーパーハイブリッドシステムを搭載し、極めて低い燃料消費と長距離走行を実現しています。APA（自動駐車支援）とRPA（リモート駐車支援）により、すべての駐車がより自信を持って直感的に、そして上品に行えます。

キャンプ場では、LEPAS L8が「移動式ホーム」に変身します。外部電源出力により、コーヒーメーカーやグリル、プロジェクター、さらにはぐつぐつ煮える鍋料理までサポートします。LEPASは、家族の生活をより快適にするだけでなく、優雅なドライビングの精神を休息時の生活にも広げるパートナーとなります。

LEPASは、優雅な走りと上質な空間で家族旅行の新しいビジョンを切り拓き、出発のひとときを上品に、帰宅のひとときをかけがえのない思い出に変えます。

