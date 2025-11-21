LEPAS L8 eleva cada viaje familiar con una conducción elegante y un espacio exquisito

WUHU, China, 21 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Para las familias de todo el mundo que buscan un estilo de vida de calidad, un auto ya no es solo un medio de transporte: se ha convertido en un espacio exquisito de confort, control y alegría compartida. Como la nueva marca de energía renovada del Grupo Chery, LEPAS comprende esta transformación. Posicionada como la marca preferida para una vida de movilidad elegante, LEPAS combina rendimiento con un diseño centrado en el ser humano. Su modelo insignia, el LEPAS L8, convierte cada viaje —ya sea una aventura en carretera, un fin de semana al aire libre o el trayecto diario al trabajo— en una experiencia elegante donde cada miembro de la familia encuentra un momento de tranquilidad.

LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space

Para los niños, la LEPAS L8 se convierte en un divertido parque infantil móvil. Su espacioso interior les permite estirarse con libertad, mientras que la bandeja plegable se transforma en una mesita auxiliar para aperitivos, cuentos y dibujos animados. Su amplio espacio de almacenamiento mantiene los juguetes, libros y artículos de camping perfectamente organizados, asegurando que cada salida comience con emoción y descubrimientos, creando así una experiencia de conducción realmente elegante para toda la familia.

Para los miembros mayores de la familia, el LEPAS L8 ofrece un habitáculo confortable y pensado para su comodidad. Su amplio y elegante espacio reduce la necesidad de agacharse y sentir tensión, mientras que el generoso espacio para las piernas, la suavidad de los materiales de los asientos y la inclinación ergonómica del respaldo les ayudan a viajar cómodamente. Junto con la suavidad y estabilidad de una conducción elegante, los viajes largos se convierten en una experiencia relajante, llenando cada kilómetro de tranquilidad y seguridad.

Para las parejas, la LEPAS L8 es un santuario móvil. Pueden relajarse con el sistema de audio envolvente de 23 altavoces, disfrutar de asientos con masaje y ventilación, y dejar atrás el cansancio del día. La cancelación activa de ruido ENC bloquea las distracciones externas, creando una atmósfera tranquila y privada, ideal para reconectar y disfrutar de momentos especiales juntos.

Para el conductor, el LEPAS L8 está diseñado para un control sin esfuerzo. Gracias al sistema superhíbrido del Grupo Chery, logra un consumo de combustible ultrabajo y una gran autonomía. Los sistemas APA (Asistente Automático de Estacionamiento) y RPA (Asistente Remoto de Estacionamiento) hacen que cada estacionamiento sea más seguro, intuitivo y elegante.

En el camping, el LEPAS L8 se transforma en una "casa rodante". Su toma de corriente externa permite conectar cafeteras, parrillas, proyectores o incluso un hervidor eléctrico. El LEPAS se convierte en un compañero que no solo facilita la vida familiar, sino que traslada el espíritu de la conducción elegante a la vida en el camping.

LEPAS descubre una nueva visión de los viajes en familia con una conducción elegante y un espacio exquisito, haciendo que cada salida sea elegante y cada regreso se convierta en un recuerdo entrañable.