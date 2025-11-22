LEPAS L8 Hadirkan Pengalaman Berkendara yang Elegan dan Nyaman untuk Setiap Perjalanan Keluarga

Bagi anak-anak, LEPAS L8 menjadi "mobile playground". Dengan interior yang lega, anak-anak dapat bergerak secara leluasa, sedangkan meja lipat yang tersedia dapat menjadi meja pribadi untuk camilan, buku gambar, dan tontonan kartun. LEPAS L8 memiliki banyak kompartemen penyimpanan barang dan tata ruang yang rapi sehingga menjaga mainan, buku, hingga perlengkapan berkemah tetap tertata dengan baik. Hal tersebut membuat setiap perjalanan diawali dengan semangat bereksplorasi —mewujudkan pengalaman berkendara yang elegan bagi seluruh keluarga.

Bagi anggota keluarga yang telah lanjut usia, LEPAS L8 menghadirkan kabin yang hangat dan ramah. Berkat sudut ruang kabin yang lapang, mereka tidak perlu sering-sering membungkuk. Di sisi lain, ruang kaki yang luas, bahan jok yang lembut, dan sudut sandaran LEPAS L8 membantu mereka duduk dengan nyaman. Dipadukan dengan sensasi berkendara yang halus dan stabil, perjalanan jauh menjadi lebih rileks, memberi rasa aman di setiap kilometer.

Bagi pasangan, LEPAS L8 menjadi ruang pribadi yang menenangkan. Mereka dapat bersantai dengan sistem audio 23 speaker yang menarik, menikmati kursi pijat dan ventilasi, dan melepas lelah setelah hari yang panjang. Fitur ENC mampu meredam suara bising dari luar mobil sehingga menciptakan suasana tenang dan privat—ideal untuk beristirahat dan menikmati momen kebersamaan.

Bagi pengemudi, LEPAS L8 memberikan pengendalian mobil yang mudah. Didukung sistem super hybrid Chery Group, LEPAS L8 memiliki konsumsi bahan bakar yang sangat hemat dengan jarak tempuh panjang. Fitur APA (Automatic Parking Assist) dan RPA (Remote Parking Assist) membuat proses parkir lebih mudah, intuitif, dan elegan.

Ketika berkemah, LEPAS L8 berubah menjadi "mobile home". Daya listrik eksternal LEPAS L8 mampu menghidupkan mesin kopi, alat panggang, proyektor, atau bahkan hot pot. Dengan demikian, LEPAS menjadi pendamping keluarga yang membuat hidup lebih mudah, sekaligus membawa semangat berkendara elegan dalam momen rehat.

LEPAS menghadirkan visi baru untuk perjalanan keluarga dengan pengalaman berkendara yang elegan dan ruang kabin yang indah, menjadikan setiap keberangkatan penuh gaya dan setiap kepulangan menjadi kenangan menarik.

