LEPAS L8 podnosi jakość każdej rodzinnej podróży za sprawą eleganckiej jazdy i wyjątkowej przestrzeni

WUHU (Chiny), 21 listopada 2025 r. /PRNewswire/ -- Dla rodzin na całym świecie, które cenią sobie wysoką jakość życia, samochód nie jest już tylko środkiem transportu - stał się wyjątkową przestrzenią zapewniającą komfort, kontrolę i wspólną radość. LEPAS, nowa marka Chery Group oferująca pojazdy napędzane nowymi źródłami energii, rozumie tę zmianę. Pozycjonowana jako "marka preferowana przez miłośników eleganckiej mobilności", LEPAS łączy osiągi z projektowaniem zorientowanym na człowieka. Jej flagowy model, LEPAS L8, sprawia, że każda podróż - niezależnie od tego, czy jest to wyprawa samochodowa, weekendowy wypad na łono natury, czy codzienne dojazdy do pracy - staje się eleganckim doświadczeniem, podczas którego każdy członek rodziny może znaleźć chwilę relaksu.

LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space

Dla dzieci LEPAS L8 staje się zabawnym „mobilnym placem zabaw". Przestronne wnętrze pozwala im swobodnie się rozciągać, a składana tacka zamienia się w osobisty stolik na przekąski, książeczki z obrazkami i bajki. Obszerne schowki i wyjątkowa przestrzeń pozwalają na uporządkowanie zabawek, książek i akcesoriów kempingowych, dzięki czemu każda wycieczka zaczyna się od ekscytacji i odkryć - wszystko to składa się na prawdziwie eleganckie wrażenia z jazdy dla całej rodziny.

Dla starszych członków rodziny LEPAS L8 oferuje wygodną, przemyślaną kabinę. Szeroka i wyjątkowa przestrzeń minimalizuje konieczność schylania się i nadwyrężania, a duża przestrzeń na nogi, miękkie materiały siedzeń i odpowiednie kąty oparcia pomagają im wygodnie się rozsiąść. W połączeniu z wrażeniem płynnej, stabilnej i eleganckiej jazdy długie podróże stają się relaksujące, a każdy kilometr wypełnia poczucie bezpieczeństwa i spokoju.

Dla partnerów LEPAS L8 to mobilne sanktuarium. Użytkownicy mogą się zrelaksować dzięki immersyjnemu systemowi audio z 23 głośnikami, cieszyć się fotelami z funkcją masażu i wentylacją i zapomnieć o trudach dnia. Aktywna redukcja szumów ENC blokuje zakłócenia z zewnątrz, tworząc cichą, prywatną atmosferę - idealną do odnowienia więzi i wspólnego delektowania się wyjątkowymi chwilami.

Dla kierowcy LEPAS L8 został zaprojektowany z myślą o łatwości sterowania. Napędzany superhybrydowym systemem Chery Group, pojazd zapewnia ultraniskie zużycie paliwa i duży zasięg. Dzięki automatycznemu asystentowi parkowania APA i zdalnemu asystentowi parkowania (RPA), każde parkowanie jest bardziej pewne, intuicyjne i eleganckie.

Na kempingu LEPAS L8 zamienia się w „mobilny dom". Zewnętrzne wyjście zasilania obsługuje ekspresy do kawy, grille, projektory, a nawet bulgoczący garnek. LEPAS staje się towarzyszem, który nie tylko ułatwia życie rodzinne, ale także pozwala poczuć ducha eleganckiej jazdy podczas odpoczynku.

LEPAS otwiera nową wizję rodzinnych podróży dzięki eleganckiej jeździe i wyjątkowej przestrzeni, sprawiając, że każdy wyjazd staje się elegancki, a każdy powrót staje się cennym wspomnieniem.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2829518/1.jpg