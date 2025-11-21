La LEPAS L8 rehausse chaque voyage en famille avec une conduite élégante et un espace exquis

WUHU, Chine, 21 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Pour les familles du monde entier qui recherchent un style de vie de qualité, une voiture n'est plus seulement un moyen de transport - elle est devenue un espace exquis de confort, de contrôle et de joie partagée. En tant que , la toute nouvelle marque d'énergie nouvelle du groupe Chery, LEPAS comprend ce changement. Positionnée comme la marque préférée de l'Elegant Mobility Life, LEPAS allie performance et design centré sur l'homme. Son modèle phare, la LEPAS L8, transforme chaque voyage - qu'il s'agisse d'une aventure sur la route, d'un week-end en plein air ou d'un trajet quotidien - en une expérience élégante où chaque membre de la famille trouve un moment de détente.

LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space

Pour les enfants, la LEPAS L8 devient un "terrain de jeu mobile". L'intérieur spacieux leur permet de s'étirer librement, tandis que le plateau pliable se transforme en table personnelle pour le goûter, les livres d'images et les dessins animés. Des rangements généreux et un espace exquis permettent de bien organiser les jouets, les livres et les articles de camping, pour que chaque sortie soit synonyme d'excitation et de découverte, le tout se conjuguant pour créer une expérience de conduite vraiment élégante pour toute la famille.

Pour les membres âgés de la famille, la LEPAS L8 offre une cabine douce et attentionnée. L'espace large et exquis réduit les flexions et les tensions, tandis que le grand espace pour les jambes, les matériaux souples des sièges et les angles de soutien du dossier les aident à s'installer confortablement. Associés à la sensation de douceur et de stabilité d'une conduite élégante, les longs trajets deviennent relaxants, et chaque kilomètre est rempli d'un sentiment d'assurance et de calme.

Pour les partenaires, la LEPAS L8 est un sanctuaire en mouvement. Ils peuvent se détendre grâce au système audio immersif à 23 haut-parleurs, profiter des sièges massants et ventilés, et laisser la fatigue de la journée s'évanouir. L'annulation active du bruit ENC bloque les perturbations extérieures, créant une atmosphère calme et privée, idéale pour se reconnecter et savourer des moments de qualité à deux.

Pour le conducteur, la LEPAS L8 est conçue pour un contrôle sans effort. Alimenté par le système super hybride du groupe Chery, il affiche une consommation de carburant très faible et une grande autonomie. L'APA (aide au stationnement automatique) et le RPA (aide au stationnement à distance) rendent chaque stationnement plus sûr, plus intuitif et plus élégant.

Au camping, la LEPAS L8 se transforme en "maison mobile". La sortie d'alimentation externe permet d'utiliser des machines à café, des grils, des projecteurs ou même une marmite bouillonnante. LEPAS devient un compagnon qui non seulement facilite la vie de la famille, mais prolonge l'esprit même de en conduisant élégamment à la vie au repos.

LEPAS offre une nouvelle vision du voyage en famille avec une conduite élégante et un espace exquis, pour que chaque départ soit élégant et que chaque retour devienne un souvenir inoubliable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829518/1.jpg