LEPAS L8 выводит каждое семейное путешествие на новый уровень благодаря концепции элегантной езды и изысканному салону

УХУ, Китай, 22 ноября 2025 г. /PRNewswire/ -- Для семей по всему миру, которые предпочитают качественный стиль жизни, автомобиль уже не просто средство передвижения — он изысканное пространство для комфорта, управления и совместной радости. Являясь совершенно новым брендом автомобиля на новых источниках энергии группы Chery Group, LEPAS хорошо это понимает. Позиционируемый как предпочтительный бренд для жизни в стиле элегантной мобильности, LEPAS сочетает в себе прекрасные характеристики с дизайном, построенным вокруг человека. Флагманская модель бренда, LEPAS L8, превращает каждую поездку — будь то дорожное приключение, выходные на природе или ежедневная поездка на работу — в элегантный опыт, где каждый член семьи сможет почувствовать заботу о нем.

LEPAS L8 Elevates Every Family Journey with Elegant Driving and Exquisite Space

Для детей LEPAS L8 становится веселой «мобильной игровой площадкой». В просторном салоне они могут свободно потянуться, а складной поднос превращается в персональный столик для закусок, книжек с картинками и мультфильмов. Большой объем для хранения и изысканное пространство позволяют аккуратно сложить игрушки, книги и предметы для кэмпинга, гарантируя, что каждый выезд на природу начинается с радостного волнения и открытий, а все вместе создает поистине элегантную поездку для всей семьи.

Для членов семьи преклонного возраста LEPAS L8 предлагает удобный и продуманный салон. Большое и изысканное пространство сокращает необходимость сгибаться и тянуться, в то время как просторное место для ног, мягкие материалы сидений и поддерживающие углы наклона спинки сиденья помогают им удобно устроиться в кресле. В сочетании с плавной и стабильной элегантной ездой долгие поездки становятся расслабляющими, наполняя каждую милю чувством уверенности и спокойствия.

Для партнеров LEPAS L8 — «убежище на колесах». Они могут расслабиться с помощью иммерсивной аудиосистемы с 23 динамиками, насладиться массажными и вентиляционными сиденьями и позволить усталости дня исчезнуть. Активное шумоподавление ENC блокирует внешние шумы, создавая тихую уединенную атмосферу, идеально подходящую для воссоединения и совместного наслаждения качественными моментами.

Для водителя LEPAS L8 — это легкость управления. Благодаря супергибридной системе Chery Group он имеет сверхнизкий расход топлива и большой запас хода. APA (Ассистент автоматической парковки) и RPA (Ассистент удаленной парковки) делают каждую парковку более уверенной, интуитивно понятной и элегантной.

В кемпинге LEPAS L8 превращается в «мобильный дом». Внешняя выходная мощность позволяет использовать кофемашины, грили, проекторы или даже горячую кастрюлю с кипящим содержимым. LEPAS становится компаньоном, который не только облегчает семейную жизнь, но и переносит сам дух элегантной езды в жизнь на отдыхе.

LEPAS трансформирует концепцию семейных путешествий с помошью элегантной езды и изысканного салона, делая каждую поездку элегантной и полной ценных воспоминаний.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2829518/1.jpg