LEPAS L8 pozdvihne každú rodinnú cestu na vyššiu úroveň elegantnou jazdou a výnimočným priestorom
News provided byLEPAS
Nov 21, 2025, 12:20 ET
WUHU, Čína, 21. november 2025 /PRNewswire/ -- Pre rodiny po celom svete, ktoré sa snažia o kvalitný životný štýl, už auto nie je len dopravným prostriedkom – stalo sa výnimočným priestorom pre pohodlie, kontrolu a zdieľanú radosť. LEPAS, ako úplne nová značka skupiny Chery Group zameraná na nové zdroje energie, chápe tento posun. Značka LEPAS je uznávaná ako preferovaná značka elegantného mobilného životného štýlu, ktorá spája výkon s dizajnom zameraným na človeka. Jej vlajkový model, LEPAS L8, premení každý výlet – či už ide o cestné dobrodružstvo, víkend v prírode či každodenné dochádzanie do práce – na elegantný zážitok, kde si každý člen rodiny nájde chvíľku pohody.
Pre deti sa LEPAS L8 stáva hravým „mobilným ihriskom". Priestranný interiér im umožňuje voľne sa natiahnuť, zatiaľ čo skladací podnos sa premení na osobný stolík na občerstvenie, obrázkové knihy a rozprávky. Vo veľkorysých úložných boxoch a výnimočnom priestore ostanú hračky, knihy a kempingové potreby úhľadne usporiadané, vďaka čomu sa každý výlet môže začať vzrušením a objavovaním – to všetko v kombinácii vytvorí skutočne elegantný zážitok z jazdy pre celú rodinu.
Pre starších členov rodiny ponúka kabína LEPAS L8 pohodlie a ohľaduplnosť. Široký a výnimočný priestor redukuje potrebu ohýbania a námahy, zatiaľ čo dostatok miesta na nohy, mäkké materiály sedadiel a podporné uhly operadla im pomôžu pohodlne sa usadiť. V spojení s plynulým a stabilným pocitom elegantnej jazdy sa dlhé cesty stávajú relaxom a každý kilometer napĺňa pocit istoty a pokoja.
Pre partnerov je LEPAS L8 mobilným útočiskom. Môžu si oddýchnuť pri pohlcujúcom audiosystéme s 23 reproduktormi, užiť si masážne a ventilované sedadlá a zahnať únavu po celom dni. Aktívne potlačenie hluku ENC blokuje vyrušovanie zvonku a vytvára tichú a súkromnú atmosféru – ideálnu na opätovné spojenie a vychutnanie si spoločných chvíľ.
Pre vodičov prináša LEPAS L8 ovládanie bez námahy. Poháňa ho superhybridný systém od skupiny Chery Group, dosahuje ultranízku spotrebu paliva a dlhý dojazd. Vďaka systémom APA (automatický parkovací asistent) a RPA (diaľkový parkovací asistent) je každé parkovanie istejšie, intuitívnejšie a elegantnejšie.
V kempe sa LEPAS L8 premení na „mobilný dom". Externý napájací výstup podporuje kávovary, grily, projektory alebo dokonca hrniec plný dobrôt. LEPAS sa stáva spoločníkom, ktorý nielen uľahčuje rodinný život, ale rozširuje samotnú podstatu elegantnej jazdy na pokojný život.
LEPAS odhaľuje novú víziu rodinného cestovania s elegantnou jazdou a výnimočným priestorom, vďaka čomu je každý odchod elegantný a každý návrat sa stáva vzácnou spomienkou.
Share this article