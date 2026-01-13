Vantage celebra una triple victoria en los Professional Trader Awards 2025

PORT VILA, Vanuatu, 12 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Vantage ha sido galardonada con tres prestigiosos títulos en los Professional Trader Awards 2025, organizados por Holiston Media. Los premios reconocieron a Vantage en las categorías de Mejor responsabilidad social corporativa, Bróker más confiable y Mejor bróker de copy trading.

Vantage celebra una triple victoria en los premios Professional Trader Awards 2025 (PRNewsfoto/Vantage)

Los Professional Trader Awards reconocen a los brókers que prestan un servicio excepcional a los operadores profesionales y activos. Este año, más de 11.500 votos contribuyeron a seleccionar a los 16 ganadores. Originalmente, los premios se centraron en las cuentas profesionales y luego se expandieron para reflejar aspectos más amplios del sector de las operaciones, como el de la tecnología, las condiciones para operar, la formación y la atención al cliente.

"Estos premios anuales reconocen a los brókers que lideran el sector en análisis de operaciones, ejecución, tecnología y herramientas de rendimiento, a la vez que ofrecen condiciones de operaciones y servicios de atención al cliente", afirmó Archie Humphries, director de Holiston Media. "Los ganadores de los premios de este año son los mejores del sector".

El reconocimiento de Vantage en tres categorías refleja su continuo enfoque en desarrollar soluciones orientadas a los operadores. Desde herramientas de copy trading hasta una larga trayectoria en el sector, y un programa de responsabilidad social corporativa dedicado a generar un impacto significativo a nivel mundial, los logros de Vantage lo consolidan como un bróker líder.

Marc Despallieres, director ejecutivo de Vantage, comentó: "Es un verdadero honor recibir estos reconocimientos. Estos premios reflejan nuestra dedicación a nuestros clientes y a la comunidad de las operaciones en general, y nos motivan a seguir innovando, generar confianza y ofrecer soluciones de clase mundial".

Para más información sobre los servicios galardonados de Vantage, visite Vantage Markets.

Acerca de Vantage

Vantage Markets (o Vantage) es un bróker de CFD multiactivos que ofrece a sus clientes acceso a un servicio ágil y potente para operar con contratos por diferencias (CFD, por sus siglas en inglés), incluidos mercado de divisas, materias primas, índices, acciones, ETF y bonos.

Con 15 años de experiencia en el mercado, Vantage va más allá de su función de bróker y ofrece una plataforma de operaciones diseñada para ayudar a sus clientes a acceder a los mercados a nivel mundial.

opere de forma más inteligente @vantage

ADVERTENCIA DE RIESGO: los CFD son instrumentos complejos y conllevan un alto riesgo de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. Asegúrese de comprender los riesgos antes de operar.

Descargo de responsabilidad: este artículo tiene fines únicamente informativos y no constituye asesoramiento financiero, oferta o solicitud de productos ni servicios financieros. El contenido no está destinado a residentes de ninguna jurisdicción en la que su distribución o uso sea contrario a las leyes o normativas locales. Se aconseja a los lectores que busquen asesoramiento profesional independiente antes de tomar cualquier decisión financiera o de inversión. Cualquier confianza que deposite en la información presentada es estrictamente bajo su propio riesgo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2846558/Vantage_Celebrates_Triple_Victory_Professional_Trader_Awards_2025.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1745281/5684068/Vantage_Logo.jpg

FUENTE Vantage