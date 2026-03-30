Пресс-заявление Его Превосходительства Шерифа Фатхи, министра туризма и древностей. Меры по энергосбережению без ущерба для туризма

КАИР, 30 марта 2026 г. /PRNewswire/ -- Его Превосходительство Шериф Фатхи, министр туризма и древностей, подтвердил, что недавно объявленные правительством меры по рационализации потребления энергии, введённые в ответ на продолжающиеся глобальные изменения и вступающие в силу в субботу, 28 марта, сроком на один месяц, не окажут никакого влияния на туристов, их общее впечатление от поездки или качество услуг, предоставляемых им во время пребывания в Египте.

Он пояснил, что данные меры, предусматривающие регулирование времени закрытия магазинов — в 21:00 в будние дни и в 22:00 в четверг и пятницу, — не распространяются на туристические направления Египта, в том числе Хургаду, Марса-Алам, Луксор, Асуан, Шарм-эш-Шейх и другие. Исключение также распространяется на туристические рестораны во всех направлениях, включая Каир, что обеспечивает бесперебойное предоставление услуг на самом высоком уровне.

Министр подтвердил приверженность государства обеспечению безопасного, высококачественного и полностью интегрированного туристического опыта для всех гостей страны, что соответствует статусу Египта как одного из ведущих туристических направлений мира.

Он добавил, что меры носят временный и регуляторный характер и будут подлежать постоянному пересмотру и корректировке.

О Египетском туристическом управлении (ETA)

Основанное в 1981 году, Египетское туристическое управление (ETA) занимается продвижением обширного туристического потенциала Египта, его достопримечательностей, впечатлений, продуктов и разнообразных направлений, а также содействует развитию внутреннего туризма. Под руководством министра туризма и древностей ETA разрабатывает маркетинговые стратегии, поддерживает развитие туризма и спонсирует различные мероприятия с целью увеличения туристического потока в Египет.

Для получения дополнительной информации посетите:

https://www.mcgroup.com/press-statement and https://www.experienceegypt.eg/

Контакт для прессы

Камила Хиральдо - Аккаунт менеджер

mc Group

Эл. почта: [email protected]