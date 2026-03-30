Déclaration de presse de S.E. Sherif Fathy, ministre du Tourisme et des Antiquités. Mesures d'économie d'énergie sans affecter le tourisme

LE CAIRE, 30 mars 2026 /PRNewswire/ -- S.E. Sherif Fathy, Ministre du Tourisme et des Antiquités, a confirmé que les mesures annoncées par le gouvernement pour rationaliser la consommation d'énergie, mises en place en réponse aux évolutions mondiales actuelles et entrant en vigueur le samedi 28 mars pour une durée d'un mois, n'auront aucun impact sur les touristes, leur expérience ni sur la qualité des services fournis durant leur séjour en Égypte.

Il a précisé que ces mesures, incluant la fermeture des commerces à 21h00 en semaine et à 22h00 les jeudis et vendredis, ne s'appliquent pas aux destinations touristiques égyptiennes, notamment Hurghada, Marsa Alam, Louxor, Assouan, Charm el-Cheikh ainsi qu'à d'autres destinations. L'exemption s'étend également aux restaurants touristiques dans toutes les destinations, y compris Le Caire, garantissant la continuité des services aux normes les plus élevées.

Le Ministre a réaffirmé l'engagement de l'État à offrir à tous les visiteurs une expérience touristique sûre, de haute qualité et pleinement intégrée, en adéquation avec le statut de l'Égypte parmi les principales destinations mondiales.

Il a ajouté que ces mesures sont temporaires et réglementaires, et feront l'objet de révisions et d'ajustements continus.

À propos de l'Autorité du Tourisme Égyptien (ETA)

Fondée en 1981, l'Autorité du Tourisme Égyptien (ETA) œuvre à la promotion du vaste patrimoine touristique de l'Égypte, de ses expériences, produits et destinations diversifiées, ainsi qu'au développement du tourisme intérieur. Sous la direction du Ministre du Tourisme et des Antiquités, l'ETA déploie les stratégies marketing, soutient le développement du tourisme et parraine divers événements afin d'accroître le nombre de visiteurs en Égypte.

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