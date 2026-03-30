Dichiarazione stampa di S.E. Sherif Fathy, Ministro del Turismo e delle Antichità. Misure di risparmio energetico senza influire sul turismo
News provided byEgyptian Tourism Authority
Mar 30, 2026, 13:06 ET
IL CAIRO, 30 marzo 2026 /PRNewswire/ -- E. Sherif Fathy, Ministro del Turismo e delle Antichità, ha confermato che le misure recentemente annunciate dal governo per razionalizzare il consumo energetico, introdotte in risposta agli sviluppi globali in corso e destinate a entrare in vigore sabato 28 marzo per un mese, non avranno alcun impatto sui turisti, sulla loro esperienza complessiva o sulla qualità dei servizi loro forniti durante il soggiorno in Egitto.
Ha spiegato che tali misure, che includono la regolamentazione degli orari di chiusura dei negozi alle 21:00 nei giorni feriali e alle 22:00 il giovedì e il venerdì, non si applicano alle destinazioni turistiche egiziane, tra cui Hurghada, Marsa Alam, Luxor, Assuan, Sharm el-Sheikh e altre. L'esenzione si applica anche ai ristoranti turistici in tutte le destinazioni, inclusa Il Cairo, garantendo che i servizi continuino a essere erogati in modo efficiente e ai massimi standard.
Il Ministro ha ribadito l'impegno dello Stato nel fornire a tutti i visitatori un'esperienza turistica sicura, di alta qualità e pienamente integrata, in linea con il ruolo dell'Egitto come una delle principali destinazioni turistiche al mondo.
Ha aggiunto che le misure sono di natura temporanea e regolatoria e saranno soggette a revisioni e adeguamenti continui.
Informazioni sull'Autorità del Turismo Egiziano (ETA)
Fondata nel 1981, l'Autorità del Turismo Egiziano (ETA) è dedicata alla promozione del vasto patrimonio turistico dell'Egitto, delle sue esperienze, prodotti e destinazioni diversificate, nonché al sostegno del turismo interno. Sotto la guida del Ministro del Turismo e delle Antichità, l'ETA guida le strategie di marketing, supporta lo sviluppo del turismo e sponsorizza vari eventi per incrementare gli arrivi turistici in Egitto.
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Contatto Stampa
Kamila Giraldo – Account Manager
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