Declaración de prensa de S.E. Sherif Fathy, Ministro de Turismo y Antigüedades. Medidas de ahorro energético sin afectar al turismo

EL CAIRO, 30 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- S.E. Sherif Fathy, Ministro de Turismo y Antigüedades, confirmó que las medidas anunciadas por el gobierno para racionalizar el consumo energético, introducidas en respuesta a los desarrollos globales en curso y en vigor desde el sábado 28 de marzo por un mes, no afectarán a los turistas, su experiencia ni la calidad de los servicios prestados durante su estancia en Egipto.

Explicó que estas medidas, que regulan el cierre de comercios a las 21:00 en días laborables y a las 22:00 los jueves y viernes, no se aplican a los destinos turísticos egipcios, incluyendo Hurghada, Marsa Alam, Luxor, Asuán, Sharm el-Sheij y otros. La exención también abarca los restaurantes turísticos en todos los destinos, incluido El Cairo, garantizando la continuidad de los servicios con los más altos estándares.

El Ministro reafirmó el compromiso del Estado de ofrecer a todos los visitantes una experiencia turística segura, de alta calidad y plenamente integrada, acorde con la posición de Egipto como uno de los principales destinos turísticos del mundo.

Añadió que las medidas son de carácter temporal y regulatorio, y estarán sujetas a revisiones y ajustes continuos.

Acerca de la Autoridad de Turismo de Egipto

Fundada en 1981, la Autoridad de Turismo de Egipto se dedica a promover el vasto patrimonio turístico de Egipto, sus experiencias, productos y diversas destinaciones, así como a fomentar el turismo interno. Bajo el liderazgo del Ministro de Turismo y Antigüedades, la Autoridad lidera las estrategias de marketing, apoya el desarrollo del turismo y patrocina diversos eventos para incrementar la llegada de turistas a Egipto.

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