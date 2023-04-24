Совместное развитие цифровых мощностей на пути к интеллектуальному миру

Совместное развитие мощностей для передачи, обработки и хранения данных на пути к интеллектуальному миру

ШЕНЬЧЖЕНЬ (Китай), 24 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- 20 апреля компания Huawei провела сессию «На пути к интеллектуальному миру» на Глобальном аналитическом саммите 2023. Президент Huawei по стратегии и маркетингу в области ИКТ Пэн Сонг (Peng Song) выступил с программной речью «На пути к интеллектуальному миру через непрерывные инновации». Сессия привлекла внимание аналитиков, экспертов, ученых и журналистов со всего мира.

Peng Song giving a keynote speech

В своем выступлении г-н Пэн отметил, что цифровая экономика становится основным фактором глобального экономического роста, и что цифровые технологии применяются в различных сценариях производства в самых разных отраслях. Это делает данные новым фактором производства и способствует значительному скачку производительности общества. По словам г-на Пэна, поскольку цифровая инфраструктура имеет решающее значение для успеха цифровой экономики, компания Huawei стремится к совместному развитию мощностей для передачи, обработки и хранения данных, повышая эффективность сбора, передачи, вычислений, хранения и анализа данных, чтобы повысить производительность цифровых технологий и стимулировать развитие цифровой экономики.

Г-н Пэн также рассказал о том, как Huawei работает над созданием передовой цифровой инфраструктуры. Во-первых, Huawei создает передовые средства передачи данных, поддерживаемые более совершенными технологиями 5.5G, F5.5G и Net5.5G, для поддержки услуг Интернета вещей (IoT), которые соединяют сотни миллиардов вещей и обеспечивают скорость передачи данных 10 Гбит/с. Во-вторых, компания Huawei продолжает развивать прочную вычислительную инфраструктуру, облегчающую прорывы в различных вычислительных областях, включая вычисления общего назначения и вычисления с использованием искусственного интеллекта. В-третьих, компания Huawei создает надежные хранилища для обеспечения возможности хранения, быстрой передачи и эффективного использования больших объемов данных. «В перспективе мы продолжим внедрение инноваций для содействия клиентам в создании передовой цифровой инфраструктуры, ускоряя наш путь к интеллектуальному миру», – заявил г-н Пэн.

Вице-президент Китайской академии информационно-коммуникационных технологий (CAICT) Ван Чжицинь (Wang Zhiqin) представил 10 лучших трендов в сфере ИКТ 2023 года. Вице-президент и генеральный секретарь Китайского общества по исследованиям в области энергетике Сунь Жэньцюн (Sun Zhengyun) рассказал о том, как энергетические предприятия могут перейти на цифровые технологии для поддержки стратегии достижения Китаем пика углеродных выбросов и углеродной нейтральности.Ли Фучан (Li Fuchang), директор Исследовательского центра по беспроводным технологиям Исследовательского института компании China Unicom сообщил о последних исследованиях и разработках China Unicom в области 5.5G. Заслуженный профессор автономного уезда Чанцзян и декан Школы информатики и технологий Хуачжунского университета науки и технологии Фэн Дан (Feng Dan) рассказал о тенденциях развития архитектуры бесдисковых центров обработки данных и обработке близлежащих данных.

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