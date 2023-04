Współpraca przy rozwijaniu mocy przesyłania, przetwarzania i magazynowania danych w dążeniu do inteligentnego świata

SHENZHEN, Chiny, 24 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- W dniu 20 kwietnia koncern Huawei zorganizował uroczystą sesję pod hasłem - Dążenie do inteligentnego świata, która odbyła się podczas Global Analyst Summit 2023. Peng Song, prezes Huawei ds. strategii i marketingu ICT, wygłosił przemówienie zatytułowane „Dążenie do inteligentnego świata poprzez nieustanne innowacje". Konferencja zgromadziła analityków, ekspertów, naukowców i dziennikarzy z całego świata.

Peng Song giving a keynote speech

W swoim wystąpieniu Peng podkreślił, że gospodarka cyfrowa staje się główną siłą napędową światowego wzrostu gospodarczego, oraz że technologie cyfrowe są stosowane w różnych scenariuszach produkcyjnych w wielu branżach. To sprawia, że dane stają się nowym czynnikiem produkcji i przyczyniają się do znacznych skoków wydajności społecznej. Peng powiedział, że ponieważ infrastruktura cyfrowa jest krytyczna dla sukcesu gospodarki cyfrowej, Huawei jest zaangażowany we wspólny rozwój mocy przesyłu, przetwarzania i pamięci masowej w celu poprawy wydajności gromadzenia, przesyłu, przetwarzania, przechowywania i analizy danych, co pozwoli na zwiększenie produktywności cyfrowej i pobudzenie gospodarki cyfrowej.

Peng opowiedział również o tym, jak firma Huawei pracuje nad budową wiodącej infrastruktury cyfrowej. Po pierwsze, spółka rozwija czołowe urządzenia do przesyłania wspierane przez bardziej zaawansowane technologie 5.5G, F5.5G i Net5.5G, aby obsługiwać usługi Internetu Rzeczy (IoT), które łączą setki miliardów urządzeń i zapewniają użytkownikom użytkowanie z prędkością 10 Gbps. Po drugie, koncern kontynuuje rozwój niezawodnej infrastruktury obliczeniowej, aby ułatwić dokonywanie przełomów w różnych dziedzinach informatyki, takich jak przetwarzanie ogólnego przeznaczenia i na cele sztucznej inteligencji. Po trzecie, Huawei buduje niezawodne magazyny, zapewniające możliwość przechowywania, szybkiego przesyłania i efektywnego wykorzystania większej ilości danych. „W przyszłości będziemy nieprzerwanie wprowadzać innowacje, aby pomóc klientom w budowaniu wiodącej infrastruktury cyfrowej, przyspieszając naszą podróż w kierunku inteligentnego świata" – powiedział Peng.

Wang Zhiqin, wiceprezes Chińskiej Akademii Technologii Informacyjnej i Komunikacyjnej (CAICT), przedstawił 10 najważniejszych trendów w branży technologii informacyjno-komunikacyjnych w 2023 roku. Sun Zhengyun, wiceprezes i sekretarz generalny Chińskiego Towarzystwa Badań nad Energią, mówił o tym, jak przedsiębiorstwa zajmujące się sieciami energetycznymi mogą przejść na rozwiązania cyfrowe, wspierając chińską strategię ograniczania emisji dwutlenku węgla i neutralności węglowej. Li Fuchang, dyrektor Centrum Badań nad Technologią Bezprzewodową Instytutu Badawczego China Unicom, zaprezentował najnowsze badania i prace badawcze China Unicom w zakresie 5,5G. Feng Dan, profesor nadzwyczajny Changjiang i dziekan Wydziału Informatyki i Technologii Uniwersytetu Huazhong, poruszył temat trendów rozwojowych architektury bezdyskowych centrów danych i procesów związanych z przetwarzaniem danych.

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/2060648/Huawei_Peng_Song.jpg

SOURCE Huawei