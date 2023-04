Desenvolvendo de forma colaborativa a capacidade de transmissão, computação e armazenamento para avançar rumo ao mundo inteligente

SHENZHEN, China, 24 de abril de 2023 /PRNewswire/ -- Em 20 de abril, a Huawei realizou a sessão "Avançando rumo ao mundo inteligente" no Global Analyst Summit 2023. Peng Song, presidente de estratégia e marketing de TIC da Huawei, proferiu o discurso temático intitulado Avançando rumo ao mundo inteligente através da inovação contínua. A sessão atraiu analistas, especialistas, acadêmicos e jornalistas de todo o mundo.

Em seu discurso, Peng destacou que a economia digital está se tornando o principal impulsionador do crescimento econômico global e que as tecnologias digitais estão sendo aplicadas em diversos cenários de produção em uma ampla gama de indústrias. Isso torna os dados um novo fator de produção e está gerando saltos significativos na produtividade social. Peng disse que, como a infraestrutura digital é crucial para o sucesso da economia digital, a Huawei está empenhada em desenvolver a transmissão, a computação e a capacidade de armazenamento colaborativamente para melhorar a eficiência da coleta, transmissão, computação, armazenamento e análise de dados, a fim de melhorar produtividade e impulsionar a economia digitais.

Peng também falou sobre como a Huawei está trabalhando para construir uma infraestrutura digital líder. Primeiramente, a Huawei está construindo instalações de transmissão de ponta suportadas pelas tecnologias 5.5G, F5.5G e Net5.5G mais avançadas, a fim de oferecer suporte a serviços de IoT que conectam centenas de bilhões de coisas e oferecem uma experiência de usuário de 10 Gbps. Em segundo lugar, a Huawei continua a desenvolver uma infraestrutura de computação sólida para facilitar os avanços em diversas áreas de computação, como computação de uso geral e computação de IA. Além disso, a Huawei está construindo instalações de armazenamento confiáveis para garantir que mais dados possam ser armazenados, rapidamente transmitidos e usados com eficiência. "Daqui para frente, continuaremos inovando para ajudar os clientes a construir infraestrutura digital líder, acelerando nossa jornada rumo ao mundo inteligente", disse Peng.

Wang Zhiqin, vice-presidente da Academia Chinesa de Tecnologia da Informação e Comunicação (CAICT), apresentou as 10 principais tendências do setor de TIC em 2023. Sun Zhengyun, vice-presidente e secretário-geral da Sociedade de Pesquisa de Energia da China, falou sobre como as empresas de rede elétrica podem se tornar digitais e apoiar a estratégia de neutralidade de carbono e pico do carbono da China.Li Fuchang, diretor do Centro de pesquisa de tecnologia wireless do Instituto de pesquisa da China Unicom , compartilhou atualizações sobre a recente pesquisa e exploração da Unicom da China sobre o 5,5 G. Feng Dan, distinto professor de Changjiang e reitor da Faculdade de Ciência da Computação e Tecnologia na Huazhong Universidade de Ciências e Tecnologia , falou sobre as tendências de desenvolvimento da arquitetura de data center sem disco e processamento de dados próximos.

