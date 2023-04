Développer de manière collaborative la puissance de transmission, d'informatique et de stockage pour évoluer vers le monde intelligent

SHENZHEN, Chine, 24 avril 2023 /PRNewswire/ -- Le 20 avril, Huawei a organisé la session « Striding Towards the Intelligent World » au Global Analyst Summit 2023. Peng Song, président de la stratégie et du marketing TIC de Huawei, a prononcé le discours d'ouverture intitulé « Striding Towards the Intelligent World Through Continuous Innovation » (Vers un monde intelligent grâce à l'innovation continue). La session a attiré des analystes, des experts, des universitaires et des journalistes du monde entier.

Peng Song prononçant un discours liminaire

Dans son discours, M. Peng a souligné que l'économie numérique est en train de devenir l'un des principaux moteurs de la croissance économique mondiale et que les technologies numériques sont appliquées à divers scénarios de production dans un large éventail de secteurs. Les données deviennent ainsi un nouveau facteur de production et sont à l'origine de progrès considérables en matière de productivité sociale. M. Peng a déclaré que l'infrastructure numérique étant essentielle au succès de l'économie numérique, Huawei s'engage à développer de manière collaborative la puissance de transmission, d'informatique et de stockage afin d'améliorer l'efficacité de la collecte, de la transmission, de l'informatique, du stockage et de l'analyse des données, dans le but d'améliorer la productivité numérique et de stimuler l'économie numérique.

M. Peng a également expliqué la manière dont Huawei travaille à développer une infrastructure numérique de premier plan. Premièrement, Huawei est en train de développer des installations de transmission de premier plan reposant sur les technologies 5.5G, F5.5G et Net5.5G les plus avancées, afin de supporter les services de l'IdO qui connectent des centaines de milliards d'objets et offrent une expérience utilisateur de 10 Gbps. Deuxièmement, Huawei continue de développer une infrastructure informatique solide pour faciliter les percées dans divers domaines informatiques, tels que l'informatique à usage général et l'informatique de l'IA. Troisièmement, Huawei développe des installations de stockage fiables afin de garantir que davantage de données puissent être stockées, transmises rapidement et utilisées efficacement. « À l'avenir, nous continuerons à innover pour aider les clients à développer une infrastructure numérique de pointe, accélérant ainsi notre marche vers le monde intelligent », a déclaré M. Peng.

Lors de la session, d'autres experts du secteur ont également partagé leur expérience dans ce domaine.

Wang Zhiqin, vice-présidente de l'Académie chinoise des technologies de l'information et de la communication (CAICT), a présenté les 10 principales tendances du secteur des TIC pour 2023. Elle a déclaré : « L'économie numérique entre dans une phase de croissance qualitative basée sur les données. Les systèmes de gouvernance et de sécurité numériques ont été fondamentalement mis en place. Le développement des TIC de haute qualité favorisera un essor sain et prospère de l'économie numérique.»

Sun Zhengyun, vice-président et secrétaire général de la China Energy Research Society, a expliqué comment les entreprises du réseau électrique peuvent passer au numérique pour soutenir la stratégie chinoise en matière de pic et de neutralité des émissions de carbone. Il a souligné qu'en intégrant les technologies numériques et les technologies énergétiques traditionnelles, les entreprises de réseaux électriques peuvent développer une architecture de plateforme intermédiaire, exploiter la valeur des données et créer des services intelligents, ce qui favorisera un développement de haute qualité pour elles-mêmes et pour l'économie en général.

Li Fuchang, directeur du centre de recherche sur les technologies sans fil de la China Unicom Research Institute, a fait le point sur les récentes recherches et explorations de la China Unicom dans le domaine de la 5.5G. M. Li a présenté une série d'applications de technologies de pointe telles que les communications et la détection intégrées 5.5G, l'URLLC et le RedCap, et a proposé les orientations futures du développement de la 5.5G.

Feng Dan, professeure distinguée de Changjiang et doyen de l'école d'informatique et de technologie de l'université des sciences et technologies de Huazhong, a abordé les tendances de développement de l'architecture des centres de données sans disque et du traitement des données de proximité. Elle a déclaré : « Les technologies telles que l'informatique hétérogène à haute performance, les réseaux à grande vitesse, les nouveaux boîtiers de disques de grande capacité et le traitement des données de proximité accélèrent l'évolution des centres de données, qui passent d'une architecture couplée centrée sur l'unité centrale à une architecture sans disque, avec stockage et informatique découplés, et une mutualisation des ressources et un partage de ces dernières. À l'avenir, les nouveaux boîtiers de disques de grande capacité deviendront la nouvelle base du stockage de données.»

Le premier Sommet mondial des analystes de Huawei s'est tenu en 2004. Le Sommet mondial des analystes de Huawei 2023, le 20e consécutif, s'est tenu du 19 au 20 avril. Plusieurs sessions portant sur des thèmes différents ont également été tenues lors de l'événement de cette année.

Pour d'amples d'informations, veuillez visiter :https://www.huawei.com/cn/events/has

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2060648/Huawei_Peng_Song.jpg

