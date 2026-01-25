Переход от путаных проводов к интеллектуальной интеграции: компания Hoymiles коренным образом меняет домашнее хранение энергии

ХАНЧЖОУ, Китай, 26 января 2026 г. /PRNewswire/ -- С ускорением распространения домашних хранилищ энергии по всей Европе отрасль вступает в новую фазу, определяемую растущими ожиданиями в отношении удобства использования, безопасности и интеграции. По мере того как компания Hoymiles, глобальный поставщик решений для солнечной энергетики и хранилищ энергии, продолжает тесно сотрудничать с установщиками и домовладельцами на разных рынках, все более очевидным становится наблюдение: инновации сегодня — это не только технические характеристики, но удобство интеграции энергетических технологий в повседневную жизнь.

Недостаток, связанный со сложностью домашних хранилищ энергии

На протяжении многих лет домашние системы хранения энергии рассматривалось в основном через техническую призму. Тем не менее, недостаток, связанный со сложностью, мешает внедрению пользователями экологически чистых, устойчивых и независимых решений для использования чистой энергии. Домовладельцы сталкиваются с существенными трудностями:

сложная проводка и наличие нескольких отдельных компонентов приводят к загромождению жилых помещений и усложняют управление системой;

занимающие много места конструкции требуют большой площади — роскоши, которой не обладают многие городские дома;

тяжелые батареи и длительная установка часто требуют больших трудозатрат, значительных технических знаний и более высоких первоначальных расходов;

проблемы адаптации — не обладающие интуитивно понятным интерфейсом мобильные приложения затрудняют для домовладельцев четкий просмотр, анализ энергетических данных и управление ими;

постоянные вопросы безопасности, обусловленные несколькими точками подключения и ограничениями мониторинга, которые могут приводить к задержке своевременного обнаружения потенциальных проблем;

риски, связанные с совместимостью батарей, — сочетание новых и старых литиевых батарей может приводить к дисбалансу сопротивления, избыточному нагреву и ускорению деградации более новых батарей.

Эволюция в плане простоты и интеграции

По всей отрасли явно происходит переход: от сборки нескольких автономных устройств к проектированию по-настоящему интегрированных систем. Более высокий уровень интеграции снижает затраты на установку, экономит пространство и, что важнее всего, делает управление энергопотреблением доступнее для бытовых пользователей.

Это означает не более низкий уровень технологий, а более продуманное их использование: оптимизированная архитектура системы, минимизация внешней проводки и более стабильная, безопасная эксплуатация.

Что дальше: новый взгляд на концепцию «все-в-одном»

Отвечая на эти меняющиеся потребности, компания Hoymiles готова представить новое универсальное решение для домашнего хранения энергии: HiOne all-in-one BESS.

О выпуске будет официально объявлено 5 февраля в Амстердаме. Это решение откроет свежий взгляд на проектирование, установку и эксплуатацию домашних энергетических систем. Ориентированное на реальные бытовые сценарии решение HiOne отражает более широкое отраслевое движение в направлении более интеллектуальной интеграции, более простой установки и более удобного для дома подхода к хранению энергии.

Объявление о выпуске будет транслироваться в прямом эфире по всему миру. Смотрите в прямом эфире по адресу: https://www.hoymiles.com/hione-global-launch