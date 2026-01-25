Od spletitých káblov po inteligentnú integráciu: Hoymiles prehodnocuje skladovanie energie v domácnostiach

CHANG-ČOU, Čína, 26. januára 2026 /PRNewswire/ -- S rastúcim rozmachom skladovania energie v domácnostiach v celej Európe vstupuje toto odvetvie do novej etapy, ktorú formujú rastúce očakávania v oblasti použiteľnosti, bezpečnosti a integrácie. Keďže spoločnosť Hoymiles, globálny poskytovateľ solárnych riešení a riešení na skladovanie energie, naďalej úzko spolupracuje s inštalačnými technikmi a majiteľmi domov na rôznych trhoch, jej predstava je čoraz jasnejšia: inovácie dnes nie sú len o technických schopnostiach, ale aj o bezproblémovom začleňovaní energetických technológií do každodenného života.

Rastúci nepomer v zložitosti skladovania energie v domácnostiach

V priebehu rokov sa skladovanie energie v domácnostiach vnímalo predovšetkým z technické pohľadu. Tento nepomer v zložitosti však bráni používateľom prijímať ekologické, udržateľné a nezávislé riešenia v oblasti čistej energie. Pre majiteľov domov sú výzvy hmatateľné:

  • zložité zapojenia a viacero samostatných komponentov, ktoré zahlcujú obytné priestory a komplikujú správu systému;
  • návrhy zaberajúce miesto, ktoré vyžadujú veľký pôdorys, čo je luxus, ktorý mnohé mestské domy nemajú;
  • ťažké balenia a zdĺhavá inštalácia, ktoré často vyžadujú viac ľudskej práce, rozsiahle technické znalosti a vyššie počiatočné náklady;
  • problémy s prispôsobením, keď neintuitívne mobilné aplikácie sťažujú majiteľom domov jasné zobrazenie, pochopenie a správu ich údajov o energii;
  • pretrvávajúce obavy o bezpečnosť spôsobené viacerými bodmi pripojenia a obmedzeniami monitorovania, ktoré môžu oddialiť včasné odhalenie potenciálnych problémov;
  • riziká kompatibility batérií, keď kombinovanie nových a starých lítiových batérií môže viesť k nerovnováhe odporu, nadmernému hromadeniu tepla a rýchlejšej degradácii novších batérií.

Vývoj k jednoduchosti a integrácii

V celom odvetví nastáva jasná zmena: od zostavovania viacerých samostatných zariadení až po navrhovanie skutočne integrovaných systémov. Vyššia integrácia znižuje náročnosť inštalácie, šetrí miesto a čo je najdôležitejšie, umožňuje každodenným používateľom prístup k hospodáreniu s energiou.

To neznamená menej technológií, ale ich premyslenejšie využívanie: jednoduchšia architektúra systému, minimalizovanie externého zapojenia a stabilnejšia a bezpečnejšia prevádzka.

Čaká nás: nový pohľad v zmysle „všetko v jednom"

V reakcii na tieto vyvíjajúce sa potreby spoločnosť Hoymiles má v pláne predstaviť nové komplexné riešenie pre skladovanie energie v domácnostiach: HiOne BESS, všetko v jednom.

Toto riešenie bude oficiálne spustené 5. februára v Amsterdame. Odhalí nový pohľad na spôsob, akým navrhovať, inštalovať a využívať energetické systémy v domácnostiach. HiOne, ktorý vznikol podľa skutočných scenárov v domácnostiach, odráža širší trend v odvetví smerujúci k inteligentnejšej integrácii, jednoduchšej inštalácii a prístupu k skladovaniu energie, ktorý je vhodnejší pre domácnosti.

Spustenie sa bude vysielať naživo po celom svete. Sledujte naživo na https://www.hoymiles.com/hione-global-launch 

