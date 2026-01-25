Des câbles enchevêtrés à l'intégration intelligente : Hoymiles réinvente le stockage de l'énergie domestique

HANGZHOU, Chine, 26 janv. 2026 /PRNewswire/ -- Avec le développement du stockage de l'énergie résidentielle en Europe, l'industrie entre dans une nouvelle phase marquée par des attentes croissantes en matière de facilité d'utilisation, de sécurité et d'intégration. Dans un contexte où Hoymiles, fournisseur international de solutions solaires et de stockage, continue de travailler en étroite collaboration avec les installateurs et les propriétaires sur divers marchés, le constat suivant apparaît de plus en plus clairement : aujourd'hui, l'innovation n'est pas seulement une question de capacité technique, mais aussi de la manière dont les technologies énergétiques s'intègrent parfaitement dans la vie quotidienne.

Les lacunes en matière de complexité dans le stockage domestique d'énergie

Au fil des ans, le stockage résidentiel a été considéré essentiellement sous l'angle technique. Cependant, un manque de complexité empêche les utilisateurs d'adopter une solution verte, durable et indépendante en matière d'énergie propre. Pour les propriétaires, les problématiques sont tangibles :

Câblage complexe et multiples composants séparés qui encombrent les espaces de vie et compliquent la gestion du système

qui encombrent les espaces de vie et compliquent la gestion du système Des conceptions gourmandes en espace qui nécessitent une grande surface au sol, ce qui n'est pas le cas de nombreuses habitations urbaines.

qui nécessitent une grande surface au sol, ce qui n'est pas le cas de nombreuses habitations urbaines. Matériel lourd et installation fastidieuse qui impliquent souvent plus de travail humain, des connaissances extrêmement techniques et davantage de coûts initiaux

qui impliquent souvent plus de travail humain, des connaissances extrêmement techniques et davantage de coûts initiaux Problèmes d'adaptation , où des applications mobiles peu intuitives empêchent les propriétaires de visualiser, de comprendre et de gérer clairement leurs données énergétiques

, où des applications mobiles peu intuitives empêchent les propriétaires de visualiser, de comprendre et de gérer clairement leurs données énergétiques Préoccupations permanentes en matière de sécurité , en raison de la multiplicité des points de connexion et des limites de la surveillance, qui peuvent retarder la détection précoce des problèmes potentiels

, en raison de la multiplicité des points de connexion et des limites de la surveillance, qui peuvent retarder la détection précoce des problèmes potentiels Risques liés à la compatibilité des batteries, le mélange de batteries au lithium neuves et anciennes pouvant entraîner un déséquilibre de la résistance, une accumulation excessive de chaleur et une dégradation plus rapide des batteries neuves

L'évolution de la simplicité et de l'intégration

Dans l'ensemble du secteur, une transition claire est en cours : de l'assemblage de plusieurs dispositifs autonomes à la conception de systèmes véritablement intégrés. Une meilleure intégration permet de réduire les efforts d'installation, d'économiser de l'espace et, surtout, de rendre la gestion de l'énergie plus accessible aux utilisateurs quotidiens.

Cela ne signifie pas moins de technologie, mais une utilisation plus réfléchie de celle-ci : L'architecture du système est rationalisée, le câblage externe est réduit au minimum et le fonctionnement est plus stable et plus sûr.

La suite de l'histoire : Une nouvelle perspective sur le tout-en-un

Pour répondre à ces besoins en constante évolution, Hoymiles s'apprête à lancer une nouvelle solution de stockage d'énergie domestique tout-en-un : HiOne all-in-one BESS.

Elle sera officiellement lancée le 5 février à Amsterdam, révélant une nouvelle perspective sur la façon dont les systèmes énergétiques résidentiels peuvent être conçus, installés et expérimentés. Conçu à partir de scénarios résidentiels réels, HiOne reflète un mouvement plus large de l'industrie vers une intégration plus intelligente, une installation plus simple et une approche plus conviviale du stockage de l'énergie.

L'événement de lancement sera retransmis en direct dans le monde entier. Voir en direct sur https://www.hoymiles.com/hione-global-launch