Od nepořádku v kabelech k chytré integraci: Hoymiles zásadně mění domácí ukládání energie
Jan 25, 2026, 20:00 ET
CHANG-ČOU, Čína, 26. ledna 2026 /PRNewswire/ — S rychlým rozvojem domácího ukládání energie po celé Evropě vstupuje průmysl do nové fáze, formované rostoucími očekáváními v oblasti použitelnosti, bezpečnosti a integrace. Společnost Hoymiles, globální poskytovatel solárních a úložných řešení, která nadále úzce spolupracuje s montéry a majiteli domů na různých trzích, dospěla k jednoznačnému závěru: inovace dnes nejsou jen o technických schopnostech, ale o tom, jak hladce se energetická technologie začleňuje do každodenního života.
Prohlubující se složitost domácího ukládání energie
Během let bylo domácí ukládání energie vnímáno především technickým pohledem. Přesto však právě jeho složitost brání uživatelům v přijetí zeleného, udržitelného a nezávislého řešení čisté energie. Pro majitele domů se jedná o konkrétní výzvy:
- složité zapojení a několik samostatných komponent , které přeplňují obytné prostory a komplikují správu systému,
- objemné konstrukce , které vyžadují velkou plochu, což je luxus, který si mnoho obyvatel městských domů nemůže dovolit,
- těžké bateriové sestavy a dlouhá instalace , které často vyžadují více pracovních sil, vysokou technickou odbornost a vyšší počáteční náklady,
- problémy s adaptací , kdy neintuitivní mobilní aplikace ztěžují majitelům domů přehledné sledování, porozumění a správu jejich energetických dat,
- neustálé obavy týkající se bezpečnosti , způsobené množstvím připojovacích bodů a omezeným monitorováním, které mohou zpomalit včasné odhalení potenciálních problémů,
- rizika kompatibility baterií , kdy kombinace starých a nových lithiových baterií může vést k nerovnováze odporu, nadměrnému zahřívání a rychlejšímu opotřebení novějších baterií.
Vývoj jednoduchosti a integrace
V celém odvětví probíhá jasný přechod: od sestavování několika samostatných zařízení k navrhování skutečně integrovaných systémů. Vyšší integrace snižuje náročnost instalace, šetří prostor a, co je nejdůležitější, činí správu energie pro běžné uživatele přístupnější.
To neznamená méně technologie, ale její promyšlenější využití: zjednodušená architektura systému, minimalizace externího zapojení a stabilnější, bezpečnější provoz.
Co bude dál: nový pohled na řešení vše v jednom
V reakci na tyto měnící se potřeby představuje Hoymiles nové domácí řešení pro ukládání energie vše v jednom: HiOne all-in-one BESS.
Bude oficiálně uvedeno 5. února v Amsterdamu a nabídne nový pohled na to, jak mohou být domácí energetické systémy navrženy, instalovány a používány. HiOne, postavené na reálných domácích scénářích, odráží širší trend v odvětví směrem k chytřejší integraci, jednodušší instalaci a přívětivějšímu přístupu k ukládání energie pro domácnosti.
Událost bude přenášena živě po celém světě. Sledujte ji na https://www.hoymiles.com/hione-global-launch.
