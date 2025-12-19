Реальная дальность хода на реальной дороге: модель Farizon SV демонстрирует характеристики мирового класса на испытаниях дальности хода в реальных условиях

Ралли электромобилей в Великобритании: 1043 мили за пять дней — фактическая эффективность превышает официальные номинальные характеристики

В начале сентября в рамках одной из самых сложных в мире экспедиций по испытаниям дальности хода электромобилей — GREENFLEET Explorer EV Rally — модель Farizon SV справилась с «невозможным вызовом» за пять дней. С 1 по 5 сентября группа автомобилей SV отправилась из Ньюквея в Корнуолле, пересекла сельскую местность Девона, Сомерсета, Дорсета и Хэмпшира, прошла по береговым линиям Англии, боролась с автомагистралями Кента и Большого Лондона, пересекла Мидлендс, посетила возвышенности Пик-Дистрикт и, наконец, прибыла в Натсфорд, Чешир. Среднее расстояние, пройденное каждым транспортным средством, достигло 1043 миль (около 1678 км), включая комплексное сочетание дорожных условий: шоссе, магистрали национального значения, городские и сельские дороги. Примечательно, что при реальных нагрузках, переменчивой погоде и фактических дорожных условиях энергоэффективность двух из прошедших испытания вариантов превзошла их официальные показатели, сертифицированные по WLTP, в то время как третий вариант — L1H1 — достиг уровня соответствия 92,5 %.

Модель L3H3 высшего уровня, оснащенная аккумулятором емкостью 106 кВтч, достигла энергоэффективности 2,402 мили/кВтч, превзойдя свой рейтинг по WLTP на 9,7 %. Даже с учетом перевозки тяжелого оборудования и питании рефрижератора это транспортное средство с легкостью справлялось с разными дорожными условиями — шоссе, проселочные дороги и городские улицы. Калум Джеймс (Calum James), генеральный директор Farizon Auto в компании Jameel Motors UK, отметил, что эти реальные результаты убедительно демонстрируют эффективность и надежность модели Farizon SV в реальных коммерческих сценариях эксплуатации.

Испытания на плато Цинхай — Ганьсу: экстремальный пробег 462 км — показатель достижения дальности хода при полной нагрузке превосходит конкурентов по классу

Примерно в тот же период другой автомобиль Farizon SV приступил к высотным испытаниям на выносливость на топографически и климатически сложной дорожной петле Цинхай — Ганьсу в Китае. Маршрут протяженностью 287 миль (462 км) от Ланьчжоу до Жаганы включал 100 км шоссе и более 300 км национальных трасс по пересеченной местности с перепадом высот 1500 метров и пиковой высотой, достигающей 4500 метров. Все испытание проводилось в условиях низких температур.

В ходе испытания транспортное средство было полностью загружено тремя пассажирами и 368 кг багажа, а температура в салоне поддерживалась на уровне 26 °C. На протяжении всего маршрута была продемонстрирована замечательная стабильность показателей дальности хода. Столкнувшись с многочисленными участками экстремальных дорожных условий, модель Farizon SV достигла показателя соответствия дальности хода 82,5 %, подтвердив, что она действительно «едет далеко и сохраняет надежность».

Транспортное средство Зарегистрированный пробег Зарегистрированная эффективность Комбинированная эффективность WLTP % выше/ниже WLTP L1H1 83 кВтч 1031 миля (1658 км) 2,365 мили/кВтч （3,805 км/кВтч） 2,55 мили/кВтч (4,10 км/кВтч) на 7,25 % ниже L2H2 83 кВтч 1093 мили (1759 км) 2,335 мили/кВтч （3,757 км/кВтч） 2,30 мили/кВтч (3,70 км/кВтч) на 1,52 % выше L3H3 106 кВтч 1004 мили (1616 км) 2,402 мили/кВтч (3,864 км/кВтч) 2,19 мили/кВтч (3,523 км/кВтч) на 9,68 % выше

(данные испытаний в Великобритании)

Тип дороги Фактический пробег (км) Отображаемый пробег (км) Коэффициент выполнения пробега Участки городских дорог 134 163 82,20 % Участок шоссе 93 130 72 % 248 национальное шоссе 187 213 86,30 % Участок крутого подъема 48 54 88,80 %

(данные испытаний в Китае)

Условия проведения испытаний в Китае: альпийский климат (мин. 6 ℃), высотный (совокупный подъем 1500 м, макс. высота 4500 м), внутренняя циркуляция кондиционера на протяжении всего маршрута и рекуперация энергии L1.

От изменчивых дорог Британского полуострова до экстремальных высокогорных условий на плато Цинхай — Ганьсу, «испытание в реальных условиях по двум сценариям» модели Farizon SV проходило на двух континентах и вынесло одинаковый вердикт: дальность хода этого транспортного средства соответствует жестким вызовам условий в разных частях мира. Построенная на трех основных технологиях модель Farizon SV устанавливает превосходную дальность хода, которой трудно достичь. В плане основной силовой системы аккумуляторная батарея CATL емкостью 106 кВтч в сочетании с технологией упаковки элементов питания CTP-S нового поколения обеспечивает основу для увеличения запаса хода. В плане конструкции кузова в модели SV используется ультралегкая архитектура, которая уменьшает конструктивный вес на 13 %, способствуя гибкости и эффективности формы.

Испытание в реальных условиях по двум сценариям, глобальное подтверждение. От сырых извилистых дорожных полос Великобритании до разреженного холодного воздуха на плато Цинхай — Ганьсу, модель Farizon SV продемонстрировала реальную бескомпромиссную дальность хода в секторе коммерческих автомобилей на новых источниках энергии и предлагает мировой логистической отрасли более эффективное, более надежное и вызывающее больше уверенности решение для электрификации транспорта. Где бы оно ни работало, это транспортное средство готово к любому коммерческому рейсу.

