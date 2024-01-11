РЕВОЛЮЦИОННЫЕ ИННОВАЦИИ В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНЫХ ТЕЛЕВИЗОРОВ ПРЕДСТАВЛЕНЫ HISENSE НА CES 2024

ЛАС-ВЕГАС, 11 января 2024 г. /PRNewswire/ -- глобальная корпорация по производству потребительской электроники и бытовой техники Hisense представляет свой инновационный передовой лазерный телевизор на выставке CES 2024, демонстрируя следующее поколение решений для домашних кинотеатров.

Hisense’s new Rollable Laser TV Hisense Ultra Slim 4K Laser TV

Hisense является пионером технологических инноваций в области лазерных телевизоров, представляя первый в мире лазерный телевизор 8K и прорывной лазерный телевизор TriChroma. На выставке CES 2024 компания Hisense продолжает лидировать в технологических инновациях, представляя первый в мире лазерный телевизор 8K с экраном Sonic Screen. Это – самый большой экран sonic screen в мире с акустической площадью 3,4 м² и 100 000+ звуковых единиц. Звук исходит от самого экрана, что обеспечивает непередаваемое иммерсивное погружение , соперничающее с профессиональным кинотеатром. Новый рулонируемый лазерный телевизор от Hisense производит революцию в мире больших экранов, выходя за рамки ограничений традиционных систем. Лазерный экран с подавлением внешнего света легко сворачивается и убирается, когда он не используется, а потребители помимо удобства использования получают высококлассные впечатления от просмотра.

Для сравнения с рулонируемым экраном в павильоне Hisense также представлены лазерный телевизор Ultra Slim 4K с компактным лазерным двигателем и ультратонким дисплеем - самый маленький лазерный телевизор 4K на рынке. Ультратонкий экран имеет толщину всего лишь 1,57 см и весит 7,5 кг, что позволяет незаметно и без усилий интегрировать его в жилое пространство без ущерба для качества изображения.

Hisense не только демонстрирует разработки в качестве изображения и иммерсивном погружении, но также переопределяет возможности лазерных телевизоров с точки зрения высокой динамичности, яркости, контрастности и визуальной глубины. Первый в мире лазерный телевизор с ультра черным экраном использует технологию микро-нано-антибликовой пленки, которая улучшает эффективность утилизации света на 50 %, обеспечивая беспрецедентные улучшения в яркости и контрастности дисплея. Еще одна заявка на исключительную яркость и контрастность – это лазерный телевизор с контролем динамической подсветки от Hisense, в котором использована технология яркости Barco™. Он является воплощением требований потребителей в превосходном изображении вне зависимости от уровня освещенности в помещении – ярком, темном или любом другом.

Hisense также представила передовую технологию дисплеев для автомобильной промышленности. Лазерный автомобильный дисплей симулирует полное ощущение нахождения внутри автомобиля, используя передовую технологию лазерной проекции. Данная разработка стала лауреатом на выставке CES 2024 Innovation Award. Индикация показаний приборов на лобовом стекле AR (HUD) от компании Hisense интегрирует голографическую технологию и тройную лазерную проекцию TriChroma, трансформируя лобовое стекло автомобиля в информационный портал. Водители могут одновременно просматривать виртуальные изображения и видеть реальную окружающую среду через мультинаправленные дисплеи высокого разрешения, обеспечивающие отличную прозрачность. AR HUD также расширяет свои возможности на экстерьер автомобиля, включая оборудование для проекции на лобовых фарах с напоминанием о технике безопасности и осуществляя потоковую передачу оптической дорожки для улучшения характеристик AR HUD.

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315483/Hisense_s_new_Rollable_Laser_TV__1.jpg

Фото - https://mma.prnewswire.com/media/2315482/Hisense_Ultra_Slim_4K_Laser_TV.jpg