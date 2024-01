HISENSE APRESENTA INOVAÇÕES REVOLUCIONÁRIAS EM LASER TV NA CES 2024

LAS VEGAS, 11 de janeiro de 2024 /PRNewswire/ -- A corporação global de eletrônicos e eletrodomésticos Hisense apresenta suas inovações de ponta em Laser TV na CES 2024, exibindo a próxima geração de soluções para entretenimento doméstico cinematográfico.

Nova Rollable Laser TV da Hisense (PRNewsfoto/Hisense) Hisense Ultra Slim 4K Laser TV (PRNewsfoto/Hisense)

A Hisense é pioneira em inovações em Laser TV, lançando globalmente a primeira Laser TV 8K e a revolucionária TriChroma Laser TV. Na CES 2024, a Hisense continua na vanguarda da inovação tecnológica ao lançar a primeira 8K Sonic Screen Laser TV, equipada com a maior tela sônica do mundo, com uma área sonora de 3,4 ㎡ e mais de 100.000 unidades de som. O som vem diretamente da tela, proporcionando uma experiência imersiva semelhante à de um cinema profissional. A nova Rollable Laser TV da Hisense revoluciona a visualização em telas grandes, vencendo as limitações das instalações tradicionais. Ao enrolar e guardar de forma fluida a tela Laser com cancelamento de luz ambiente, os consumidores têm uma experiência de visualização de alto desempenho e a possibilidade de esconder a tela quando ela não está em uso.

Além da tela rolável, o estande da Hisense também apresentou a Ultra Slim 4K Laser TV, com motor laser compacto e tecnologia de tela ultra slim, sendo a menor Laser TV 4K do setor. A tela ultra slim tem apenas 1,57 cm de profundidade e pesa 7,5 kg, proporcionando sutileza e integração perfeita no ambiente, sem comprometer a qualidade da imagem.

Além de apresentar avanços na qualidade de imagem e na imersão de tela, a Hisense redefiniu as possibilidades das Laser TVs em termos de alta faixa dinâmica, brilho, contraste e profundidade visual A primeira Ultra Black Screen Laser TV do mundo conta com a tecnologia de filme antirreflexivo micro-nano que aumenta a eficiência de utilização da luz em 50%, resultando em melhorias sem precedentes no brilho e contraste da tela. Em mais uma iniciativa para oferecer brilho e contraste excepcionais, a Dynamic Light Steering Laser TV da Hisense, com a tecnologia Barco™ Bright, atende à demanda dos consumidores por uma imagem superior, independentemente do ambiente: claro, escuro ou qualquer ponto intermediário.

A Hisense também apresentou sua tecnologia de display de última geração para a indústria automotiva. A Automobile Laser Display simula uma experiência completa dentro do veículo usando tecnologia avançada de projeção a laser e foi homenageada com o CES 2024 Innovation Award. A tela de alertas (HUD) da Hisense integra tecnologia holográfica e projeção tripla a laser TriChroma, transformando o para-brisa do veículo em uma central de informações, oferecendo aos motoristas visualizações simultâneas de imagens virtuais e do ambiente real por meio de displays multidirecionais em alta resolução, oferecendo uma transparência incrível. O AR HUD também amplia suas funcionalidades para o exterior, incorporando equipamentos de projeção de faróis para mostrar avisos de segurança e otimizando o trajeto óptico para aumentar o desempenho do AR HUD.

Hisense