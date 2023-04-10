В Шэньчжэне, ведущем производственном центре Китая, завершилась ISLE 2023

ШЭНЬЧЖЭНЬ, Китай, 10 апреля 2023 г. /PRNewswire/ -- Во Всемирном выставочном центре Шэньчжэня 9 апреля 2023 г. завершилась Международная выставка «умных» дисплеев и интегрированных систем (ISLE).

«Последние три дня были невероятными. Количество посетителей превысило все наши ожидания, выставочные залы были заполнены. Приятно видеть всех, кто хочет пообщаться друг с другом, особенно с тысячами иностранных гостей!» — заявил генеральный директор ISLE Li Yingjie (Ли Инцзе).

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В рамках ежегодного мероприятия ISLE 2023, посвященного инновациям и решениям в сфере светодиодных дисплеев, и интегрированных аудиовизуальных систем, было организовано 80 000 квадратных метров экспозиций с более чем 1000 участниками как в режиме онлайн, так и в выставочном центре. В общей сложности 200 000 человек из Китая и других стран посетили выставку.

Видео о выставке ISLE 2023:

https://youtu.be/Fwx1Y6rvk9E

Основные моменты ISLE

Новые технологические тенденции и решения На выставке ISLE 2023 основное внимание уделялось нескольким решениям, в частности виртуальным киностудиям, Naked-eye 3D Display, цифровым творческим искусствам, домашнему кинотеатру HD, универсальным интерактивным решениям для проведения конференций и приложениям 5G + 8K.

Нововведением на этом мероприятии стал светодиодный экран со сверхвысоким разрешением Micro-LED с шагом пикселя 0,4 мм, сочетающий в себе алогоритм ИИ и оптимальный просмотр.

Запуск сотен новых продуктов Технически подкованные и прогрессивные участники выставки ISLE 2023 запустили сотни новых продуктов, включая продукцию ведущих производителей видеостен, таких как Unilumin, Leyard, Absen, Ledman AOTO, LianTronics, Cedar Electronics и SONY, заявив о новых рекордах по частоте обновления, яркости, контрастности, цветовой гамме и энергосбережению.

Лучшие отраслевые форумы и технические награды В ходе трехдневного мероприятия были проведены 17 отраслевых форумов и семинаров, посвященных таким темам, как технологии отображения, расширение цифровых возможностей, «умный» город, интеллектуальное образование, интеллектуальные встречи и «умный» офис. Премия ISLE — это национальная награда в области технологий для дисплеев и интегрированных систем, которая была удостоена похвалы экспертов Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники (COEMA).

Премия ISLE 2023 была присуждена в следующих категориях:

1. Премия за новый «звездный» продукт.

2. Премия за превосходный продукт.

3. Премия за инновации:

(1) «Умный» интегрированный дисплей.

(2) Светодиодный дисплей, применяемый для создания иммерсивного фона (виртуальная студия).

(3) Naked-eye 3D Display.

(4) Специализированные и сложные продукты.

Выставка ISLE 2024 пройдет с 29 февраля по 2 марта в Шэньчжэне во Всемирном выставочном центре.

Более подробная информация представлена на сайте https://www.isle.org.cn/?lang=en

О выставке ISLE:

ISLE является крупнейшей в мире профессиональной выставкой «умных» дисплеев, интегрированных аудиовизуальных систем и светодиодных панелей. Это мероприятие, ежегодно проводимое в технологическом центре Китая в Шэньчжэне, является совместным мероприятием COEMA и трех компаний Китайского центра внешней торговли (организатор Canton Fair).

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2050217/1.jpg

SOURCE ISLE