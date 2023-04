Targi ISLE 2023 w Shenzhen - głównym ośrodku branży LED w Chinach - zakończone głośnym sukcesem

SHENZHEN, Chiny, 11 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- 9 kwietnia 2023 r. dobiegły końca odbywające się w Centrum Wystawowo-Konferencyjnym w Shenzhen (Shenzhen World Exhibition & Convention Center) targi ISLE (International Smart Display & Integrated System Exhibition - Międzynarodowe Targi Inteligentnych Wyświetlaczy i Zintegrowanych Systemów Audiowizualnych).

„Ostatnie trzy dni były niesamowite. Frekwencja przekroczyła nasze oczekiwania, hale obiektu były wypełnione po brzegi. Świetnie było znów spotkać się twarzą w twarz, zwłaszcza z tysiącami zagranicznych gości" - powiedział Li Yingjie, dyrektor generalny ISLE.

ISLE 2023 to kolejna edycja odbywających się co roku targów, podczas których prezentowane są innowacje i rozwiązania w zakresie wyświetlaczy LED i zintegrowanych systemów audiowizualnych. Na powierzchni 80 tys. m kw. swoimi produktami pochwaliło się - zarówno stacjonarnie, jak i online - przeszło 1 tys. wystawców. Odnotowano ok. 200 tys. odwiedzin gości z Chin i całego świata.

Materiał filmowy ISLE 2023: https://youtu.be/Fwx1Y6rvk9E

ISLE 2023 w skrócie

Nowe trendy i rozwiązania technologiczne

Podczas wydarzenia skupiono się na rozwiązaniach wielofunkcyjnych. Wśród nich można wymienić przede wszystkim wirtualne studia produkcyjne i filmowe, wyświetlacze 3D niewymagające okularów do oglądania, sztukę cyfrową, systemy kina domowego HD, kompletne interaktywne rozwiązania (wszystko w jednym) konferencyjne czy aplikacje 5G+8K.

Szczególną popularnością na targach cieszyły się bazujące na algorytmie sztucznej inteligencji wyświetlacze microLED UHD o rozstawie pikseli 0,4 mm.

Setki premier

ISLE 2023 to setki premier produktów od liderów i trendsetterów branży technologicznej - w tym producentów ścian wideo takich jak Unilumin, Leyard, Absen, Ledman, AOTO, LianTronics, Cedar Electronics i SONY - których nowości biją rekordy w kategoriach częstotliwości odświeżania, jasności, kontrastu, palety kolorów czy energooszczędności.

Wiodące fora branżowe i nagrody technologiczne

W ciągu trzech dni wydarzenia odbyło się 17 forów i warsztatów branżowych poświęconych tematyce technologii wyświetlaczy, metawersum upodmiotowienia cyfrowego, inteligentnych miast czy też inteligentnych rozwiązań na potrzeby edukacji, spotkań i posiedzeń oraz pracy biurowej. Eksperci z China Optics and Optoelectronics Manufacturers' Association (COEMA - Chińskiego Stowarzyszenia Producentów Optyki i Optoelektroniki) ocenili i wyłonili zwycięzców krajowego konkursu technologicznego na najlepsze wyświetlacze i zintegrowane systemy audiowizualne.

Nagrody ISLE 2023 Awards wręczono w następujących kategoriach:

1.Nowa gwiazda na rynku

2.Doskonały produkt

3.Innowacje:

(1) Inteligentny system wyświetlania (wszystko w jednym);

(2) Immersyjny system wyświetlania LED (produkcja wirtualna);

(3) Wyświetlacz 3D niewymagający zastosowania okularów 3D;

(4) Specjalistyczne i zaawansowane produkty.

Kolejna edycja targów (ISLE 2024) odbędzie się w dniach 29 lutego - 2 marca w Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Więcej informacji: https://www.isle.org.cn/?lang=en

ISLE:

ISLE to czołowe międzynarodowe targi branży inteligentnych wyświetlaczy, zintegrowanych systemów audiowizualnych i technologii LED. Wydarzenie odbywa się co roku w głównym ośrodku technologicznym Chin, jakim jest Shenzhen. Wydarzenie współorganizują COEMA i trzy spółki należące do Chińskiego Centrum Handlu Zagranicznego, które jest organizatorem Targów Kantońskich.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/2050217/1.jpg

SOURCE ISLE