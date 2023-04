L'ISLE 2023 se termine avec un succès retentissant à Shenzhen, le centre de production de LED en Chine

SHENZHEN, Chine, 11 avril 2023 /PRNewswire/ -- L'ISLE, l'International Smart Display & Integrated System Exhibition (Shenzhen), s'est terminé au Shenzhen World Exhibition & Convention Center le 9 avril 2023.

« Ces trois derniers jours ont tout simplement été incroyables. La fréquentation est plus élevée que prévu, nous avons vu des salles d'exposition bondées. C'est formidable de voir tout le monde revenir pour renouer des liens en face à face, et surtout des milliers de visiteurs internationaux ! » a déclaré Li Yingjie, PDG de l'ISLE.

En tant qu'événement annuel présentant des innovations et des solutions dans le domaine de l'affichage LED et des systèmes audiovisuels intégrés, l'ISLE 2023 a occupé une surface d'exposition de 80 000 mètres carrés, avec plus de 1 000 exposants en ligne et sur site. Au total, 200 000 visites ont été réalisées par des visiteurs nationaux et internationaux.

Vidéo de l'ISLE 2023 :

https://youtu.be/Fwx1Y6rvk9E

Temps forts de l'ISLE 2023

Nouvelles tendances et solutions technologiques

Les solutions adaptées aux scénarios multiples ont été au cœur de l'ISLE 2023, en particulier la production virtuelle et les studios de cinéma, l'affichage 3D à l'œil nu, les arts créatifs numériques, le home cinéma HD, les solutions de conférences interactives tout-en-un, les applications 5G+8K.

Le micro-LED ultra-haute définition avec un pitch de 0,4 mm, qui permet un visionnage optimal grâce à un algorithme d'IA intégré, est devenu la nouvelle mode de l'événement.

Lancement de centaines de nouveaux produits

Des exposants technophiles et avant-gardistes ont présenté des centaines de nouveaux produits à l'ISLE 2023, y compris les grands fabricants de murs d'images comme Unilumin, Leyard, Absen, Ledman, AOTO, LianTronics, Cedar Electronics et SONY, dévoilant de nouveaux records en matière de taux de rafraîchissement, de luminosité, de contraste, gamme de couleurs et d'économie d'énergie.

Les plus grands forums industriels et des remises de prix technologiques

17 forums et ateliers industriels ont été organisés pendant les trois jours de l'événement, abordant les thèmes de la technologie d'affichage, du métavers de l'autonomisation numérique, des villes intelligentes, de l'éducation intelligente, des réunions intelligentes et des bureaux intelligents. Les ISLE Awards, les prix nationaux technologiques qui récompensent les meilleurs affichages et systèmes intégrés, ont fait l'objet de délibérations et ont été décernés par des experts de la China Optics and Optoelectronics Manufacturers' Association (COEMA).

Les prix ISLE 2023 ont été décernés dans les catégories suivantes :

1. New Star Product Awards, prix du meilleur produit star

2. Excellent Product Awards, prix de l'excellence produit

3. Innovation Awards, prix de l'innovation, pour :

(1) la machine d'affichage intelligent tout-en-un,

(2) le système d'affichage LED immersif (production virtuelle)

(3) l'affichage 3D à l'œil nu

(4) les produits spécialisés et sophistiqués.

L'ISLE 2024 aura lieu du 29 février au 2 mars au Shenzhen World Exhibition & Convention Center.

Pour plus de détails : https://www.isle.org.cn/?lang=en

À propos de l'ISLE :

L'ISLE est le premier salon professionnel au monde dédié aux écrans intelligents, systèmes AV intégrés et LED. Organisé chaque année dans le centre technologique chinois de Shenzhen, l'événement est une coentreprise entre la COEMA et trois sous-sociétés du Centre du commerce extérieur de la Chine, organisateur de la Foire de Canton.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2050217/1.jpg

SOURCE ISLE