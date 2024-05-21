Онкологические программы в Польше укрепляют сотрудничество с NCCN

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National Comprehensive Cancer Network

May 21, 2024, 02:03 ET

Национальная комплексная онкологическая сеть участвует во встречах, организуемых Национальным научно-исследовательским институтом онкологии им. Марии Склодовской-Кюри, Польским онкологическим обществом и Альянсом за инновации, с целью продвижения работы по адаптации проверенных рекомендаций по лечению рака для Польши.

ВАРШАВА, Польша, 21 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Национальная комплексная онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — международная некоммерческая ассоциация, занимающаяся разработкой руководящих принципов лечения рака, — 21 и 22 мая 2024 года примет участие в двух встречах в Варшаве, посвященных совершенствованию онкологической помощи и освещению двусторонних достижений Польши и США в области здравоохранения. Организаторами встреч являются Национальный научно-исследовательский институт онкологии им. Марии Склодовской-Кюри, Польское онкологические общество (Polish Oncological Society) и Альянс за инновации (Alliance for Innovation). С докладом выступит генеральный директор NCCN д-р Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger, MD) и магистр здравоохранения Кэти Уинкворт-Прейснар (Katy Winckworth-Prejsnar, MPH), старший менеджер глобальной программы NCCN.

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Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.
Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в реализацию амбициозной Национальной онкологической стратегии Польши, — сказала д-р Денлингер. — С начала нашего сотрудничества нам удалось совместными усилиями адаптировать рекомендации NCCN по шести видам рака к региональным требованиям, специально разработанным с учетом потребностей и жизненных реалий людей с онкологическими заболеваниями в Польше. Для меня было большой честью работать над этой общей программой по улучшению результатов лечения рака для всех заинтересованных сторон бок о бок с многочисленными ведущими польскими и американскими специалистами, преданными своему делу».

Шесть адаптированных руководств опираются на научно обоснованные, согласованные экспертные Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®). Их можно бесплатно получить на портале NCCN.org/global или через приложение Virtual Library of NCCN Guidelines®.

NCCN примет участие в нескольких мероприятиях, включая планы по обновлению трех европейских изданий NCCN для Польши по следующим направлениям:

  • Рак шейки матки
  • Рак толстой кишки
  • Рак яичников/рак маточных труб/первичный перитонеальный рак

Организации также начнут работу над новыми европейскими изданиями NCCN для Польши по следующим направлениям:

  • Онкология подросткового и юношеского возраста (AYA)
  • Рак анального канала
  • Рак прямой кишки
  • Новообразования матки
  • Рак вульвы

Имеются дополнительные опубликованные европейские издания NCCN для Польши по следующим направлениям:

  • Рак молочной железы
  • Опухоли центральной нервной системы
  • Рак головы и шеи

«Исследования часто иллюстрируют важность стандартизации медицинской помощи для обеспечения того, чтобы все больные раком получали лечение, опирающееся на лучшие научные достижения, — сказал д-р Петр Рутковский (Piotr Rutkowski, MD, PhD), председатель министерской группы по Национальной онкологической стратегии в Польше. — Это сотрудничество с NCCN было чрезвычайно ценным для нашей работы по совершенствованию лечения, изучения и профилактики рака в нашей стране. Мы с нетерпением ждем возможности закрепить наш успех за счет дальнейших совместных программ в области здравоохранения в будущем».

В настоящее время NCCN предлагает более 20 глобальных адаптаций Рекомендаций NCCN, а также более 270 переводов клинических ресурсов на более чем 50 языков. Подробнее узнать о работе NCCN по совершенствованию лечения рака во всем мире можно на портале NCCN.org/global.

О Национальной комплексной онкологической сети
Национальная комплексная онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — это некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующаяся на лечении пациентов, осуществлении исследований и образовательной деятельности. Деятельность NCCN направлена на совершенствование качества и облегчение равноправного доступа к эффективной онкологической помощи для улучшения стандартов жизни каждого пациента. Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержат прозрачные, научно обоснованные, согласованные экспертные инструкции по лечению и профилактике рака и оказанию вспомогательных услуг; они являются признанным клиническим стандартом онкологической помощи и политики в области лечения рака и наиболее подробным и часто обновляемым из всех руководств по клинической практике в различных отраслях медицины. Рекомендации NCCN для пациентов (NCCN Guidelines for Patients®) содержат экспертную информацию о лечении рака и предназначены для информирования и расширения возможностей пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, при поддержке Фонда NCCN (NCCN Foundation®). NCCN также содействует непрерывному образованию, глобальным инициативам, политике и сотрудничеству в области исследований и публикаций в сфере онкологии. Более подробную информацию можно получить на портале NCCN.org.

Контакты для СМИ: 
Рэйчел Дарвин (Rachel Darwin)
267-622-6624
[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2414294/Denlinger_Polish_Embassy.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/441768/4709419/NCCN_Logo.jpg

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