Онкологические программы в Польше укрепляют сотрудничество с NCCN

Национальная комплексная онкологическая сеть участвует во встречах, организуемых Национальным научно-исследовательским институтом онкологии им. Марии Склодовской-Кюри, Польским онкологическим обществом и Альянсом за инновации, с целью продвижения работы по адаптации проверенных рекомендаций по лечению рака для Польши.

ВАРШАВА, Польша, 21 мая 2024 г. /PRNewswire/ -- Национальная комплексная онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — международная некоммерческая ассоциация, занимающаяся разработкой руководящих принципов лечения рака, — 21 и 22 мая 2024 года примет участие в двух встречах в Варшаве, посвященных совершенствованию онкологической помощи и освещению двусторонних достижений Польши и США в области здравоохранения. Организаторами встреч являются Национальный научно-исследовательский институт онкологии им. Марии Склодовской-Кюри, Польское онкологические общество (Polish Oncological Society) и Альянс за инновации (Alliance for Innovation). С докладом выступит генеральный директор NCCN д-р Кристал С. Денлингер (Crystal S. Denlinger, MD) и магистр здравоохранения Кэти Уинкворт-Прейснар (Katy Winckworth-Prejsnar, MPH), старший менеджер глобальной программы NCCN.

Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.

«Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в реализацию амбициозной Национальной онкологической стратегии Польши, — сказала д-р Денлингер. — С начала нашего сотрудничества нам удалось совместными усилиями адаптировать рекомендации NCCN по шести видам рака к региональным требованиям, специально разработанным с учетом потребностей и жизненных реалий людей с онкологическими заболеваниями в Польше. Для меня было большой честью работать над этой общей программой по улучшению результатов лечения рака для всех заинтересованных сторон бок о бок с многочисленными ведущими польскими и американскими специалистами, преданными своему делу».

Шесть адаптированных руководств опираются на научно обоснованные, согласованные экспертные Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®). Их можно бесплатно получить на портале NCCN.org/global или через приложение Virtual Library of NCCN Guidelines®.

NCCN примет участие в нескольких мероприятиях, включая планы по обновлению трех европейских изданий NCCN для Польши по следующим направлениям:

Рак шейки матки

Рак толстой кишки

Рак яичников/рак маточных труб/первичный перитонеальный рак

Организации также начнут работу над новыми европейскими изданиями NCCN для Польши по следующим направлениям:

Онкология подросткового и юношеского возраста (AYA)

Рак анального канала

Рак прямой кишки

Новообразования матки

Рак вульвы

Имеются дополнительные опубликованные европейские издания NCCN для Польши по следующим направлениям:

Рак молочной железы

Опухоли центральной нервной системы

Рак головы и шеи

«Исследования часто иллюстрируют важность стандартизации медицинской помощи для обеспечения того, чтобы все больные раком получали лечение, опирающееся на лучшие научные достижения, — сказал д-р Петр Рутковский (Piotr Rutkowski, MD, PhD), председатель министерской группы по Национальной онкологической стратегии в Польше. — Это сотрудничество с NCCN было чрезвычайно ценным для нашей работы по совершенствованию лечения, изучения и профилактики рака в нашей стране. Мы с нетерпением ждем возможности закрепить наш успех за счет дальнейших совместных программ в области здравоохранения в будущем».

В настоящее время NCCN предлагает более 20 глобальных адаптаций Рекомендаций NCCN, а также более 270 переводов клинических ресурсов на более чем 50 языков. Подробнее узнать о работе NCCN по совершенствованию лечения рака во всем мире можно на портале NCCN.org/global.

О Национальной комплексной онкологической сети

Национальная комплексная онкологическая сеть (National Comprehensive Cancer Network®, NCCN®) — это некоммерческая ассоциация ведущих онкологических центров, специализирующаяся на лечении пациентов, осуществлении исследований и образовательной деятельности. Деятельность NCCN направлена на совершенствование качества и облегчение равноправного доступа к эффективной онкологической помощи для улучшения стандартов жизни каждого пациента. Клинические рекомендации NCCN в области онкологии (NCCN Guidelines®) содержат прозрачные, научно обоснованные, согласованные экспертные инструкции по лечению и профилактике рака и оказанию вспомогательных услуг; они являются признанным клиническим стандартом онкологической помощи и политики в области лечения рака и наиболее подробным и часто обновляемым из всех руководств по клинической практике в различных отраслях медицины. Рекомендации NCCN для пациентов (NCCN Guidelines for Patients®) содержат экспертную информацию о лечении рака и предназначены для информирования и расширения возможностей пациентов и лиц, осуществляющих уход за ними, при поддержке Фонда NCCN (NCCN Foundation®). NCCN также содействует непрерывному образованию, глобальным инициативам, политике и сотрудничеству в области исследований и публикаций в сфере онкологии. Более подробную информацию можно получить на портале NCCN.org.

Контакты для СМИ:

Рэйчел Дарвин (Rachel Darwin)

267-622-6624

[email protected]

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2414294/Denlinger_Polish_Embassy.jpg

Логотип — https://mma.prnewswire.com/media/441768/4709419/NCCN_Logo.jpg