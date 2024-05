Onkologie-Veranstaltungen in Polen festigen Zusammenarbeit mit NCCN

Das National Comprehensive Cancer Network nimmt an Treffen teil, die vom Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, der Polnischen Onkologischen Gesellschaft und der Allianz für Innovation veranstaltet werden, um die Anpassung bewährter Krebsbehandlungsrichtlinien für Polen voranzutreiben.

WARSCHAU, Polen, 21. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-eine globale gemeinnützige Organisation, die für führende Krebsbehandlungsrichtlinien verantwortlich ist- nimmt vom 21. bis 22. Mai 2024 an zwei Veranstaltungen in Warschau teil, die sich auf die Förderung der Krebsbehandlung konzentrieren und die bilateralen Errungenschaften zwischen Polen und den USA im Gesundheitswesen hervorheben. Die Treffen werden vom Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, der Polnischen Onkologischen Gesellschaft und der Allianz für Innovation organisiert. Der Vorstandsvorsitzende des NCCN, Crystal S. Denlinger, MD, wird zusammen mit Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, Senior Manager des NCCN Global Program, sprechen.

Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.

"Wir fühlen uns geehrt, einen Teil zur ehrgeizigen polnischen Nationalen Onkologie-Strategie beitragen zu können", sagte Dr. Denlinger. "Seit Beginn unserer Zusammenarbeit ist es uns gelungen, gemeinsam die NCCN-Leitlinien für sechs Krebsarten in regionale Anpassungen zu überführen, die speziell auf die Bedürfnisse und Gegebenheiten von Menschen mit Krebs in der polnischen Region zugeschnitten sind. Es war ein Privileg, an der Seite so vieler engagierter und sachkundiger polnischer und amerikanischer Führungspersönlichkeiten an dieser gemeinsamen Mission zur Verbesserung der Krebsbehandlung für alle zu arbeiten.

Die sechs vorhandenen Anpassungen stammen aus dem evidenzbasierten Expertenkonsens NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Sie sind kostenlos erhältlich unter NCCN.org/global oder über die Virtual Library of NCCN Guidelines® App.

Das NCCN wird sich an mehreren Aktivitäten beteiligen, darunter Pläne zur Aktualisierung von drei NCCN European Editions - Polen für:

Gebärmutterhalskrebs

Dickdarmkrebs

Eierstockkrebs/Eileiterkrebs/Primärer Peritonealkrebs

Die Organisationen werden auch mit der Arbeit an neue NCCN European Editions-Poland für beginnen:

Onkologie für Jugendliche und junge Erwachsene (AYA)

Analkarzinom

Rektalkrebs

Gebärmutterneubildungen

Vulvakrebs

Es gibt weitere veröffentlichte NCCN European Editions-Polen für:

Brustkrebs

Krebserkrankungen des Zentralnervensystems

Krebserkrankungen von Kopf und Hals

"Studien zeigen immer wieder, wie wichtig es ist, die Versorgung zu standardisieren, um sicherzustellen, dass jeder Krebskranke eine Behandlung erhält, die auf den besten verfügbaren Erkenntnissen beruht", sagte Piotr Rutkowski, MD, PhD, Vorsitzender des Ministerteams für die Nationale Onkologische Strategie in Polen. "Diese Zusammenarbeit mit dem NCCN ist für unsere Bemühungen, die Krebsbehandlung, -forschung und -prävention in unserem Land voranzubringen, äußerst wertvoll. Wir freuen uns darauf, in Zukunft mit weiteren gemeinsamen Aktivitäten im Gesundheitswesen auf unserem Erfolg aufzubauen".

Das NCCN bietet derzeit mehr als 20 globale Adaptionen der NCCN-Leitlinien sowie mehr als 270 Übersetzungen klinischer Ressourcen in über 50 Sprachen an. Erfahren Sie mehr über die Arbeit des NCCN zur Verbesserung der Krebsversorgung auf der ganzen Welt unter NCCN.org/global.

Über das National Comprehensive Cancer Network

Das National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) ist ein gemeinnütziger Zusammenschluss von führenden Krebszentren, die sich der Patientenversorgung, der Forschung und der Bildung widmen. Das NCCN setzt sich für die Verbesserung und Ermöglichung einer hochwertigen, wirksamen, gerechten und zugänglichen Krebsbehandlung ein, damit alle Patienten ein besseres Leben führen können. Die NCCN-Leitlinien für die klinische Praxis in der Onkologie (NCCN-Leitlinien®) bieten transparente, evidenzbasierte Konsensempfehlungen von Experten für die Krebsbehandlung, Prävention und unterstützende Dienstleistungen. Sie sind der anerkannte Standard für die klinische Ausrichtung und die Politik in der Krebsbehandlung und die gründlichsten und am häufigsten aktualisierten Leitlinien für die klinische Praxis, die in jedem Bereich der Medizin verfügbar sind. Die NCCN-Leitlinien für Patienten® bieten fachkundige Informationen zur Krebsbehandlung, um Patienten und Betreuer zu informieren und zu stärken, mit Unterstützung der NCCN Foundation®. Darüber hinaus fördert das NCCN die Weiterbildung, globale Initiativen, die Politik sowie die Forschungskooperation und -veröffentlichung in der Onkologie. Besuchen Sie NCCN.org für weitere Informationen.

