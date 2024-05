Wydarzenia w dziedzinie onkologii w Polsce umacniają współpracę z NCCN

National Comprehensive Cancer Network uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i fundację Alliance for Innovation w celu przyspieszenia prac nad dostosowaniem wytycznych w zakresie sprawdzonych metod leczenia nowotworów w Polsce.

WARSZAWA, Polska, 21 maja 2024 r. /PRNewswire/ -- The National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) - globalna organizacja non profit zajmująca się wydawaniem czołowych wytycznych w zakresie leczenia nowotworów - bierze udział w dwóch wydarzeniach odbywających się w Warszawie w terminie 21-22 maja 2024 r. poświęconych postępom w opiece onkologicznej i podkreślających dwustronne osiągnięcia Polski i USA w zakresie opieki zdrowotnej. Organizatorami spotkań są Narodowy Instytut Onkologii - Państwowy Instytut Badawczy im. Marii Skłodowskiej-Curie, Polskie Towarzystwo Onkologiczne i fundacja Alliance for Innovation. Prelegentami będą dyrektor generalna NCCN Crystal S. Denlinger, MD oraz Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, główna kierowniczka Globalnego Programu NCCN.

Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.

„To dla nas zaszczyt, że możemy przyczynić się do realizacji ambitnej Narodowej Strategii Onkologicznej w Polsce - powiedziała Dr Denlinger. - Od początku naszej współpracy wspólnie przygotowaliśmy adaptacje regionalne Wytycznych NCCN dla sześciu typów nowotworów, dostosowując je do potrzeb i realiów pacjentów onkologicznych w Polsce. Współpraca z tak wieloma polskimi i amerykańskimi liderami wykazującymi się zaangażowaniem i wiedzą nad wspólną misją powszechnej poprawy wyników leczenia nowotworów była dla nas przywilejem".

Sześć dotychczasowych adaptacji powstało na podstawie opartych na dowodach i konsensusie ekspertów Wytycznych praktyki klinicznej w onkologii NCCN (Wytyczne NCCN®). Są one dostępne bezpłatnie na stronie NCCN.org/global lub za pośrednictwem aplikacji Virtual Library of NCCN Guidelines® .

NCCN weźmie udział w kilku działaniach, m.in. w planowanych aktualizacjach trzech edycji europejskich wytycznych NCCN dla Polski:

Rak szyjki macicy

Rak jelita grubego

Rak jajnika / Rak jajowodu / Pierwotny rak otrzewnej

Organizacje rozpoczną również prace nad nowymi edycjami europejskimi wytycznych NCCN dla Polski:

Onkologia młodzieży i młodych dorosłych

Rak odbytu

Nowotwory macicy

Rak sromu

Dodatkowe opublikowane edycje europejskich wytycznych NCCN dla Polski:

Rak piersi

Rak ośrodkowego układu nerwowego

Nowotwory głowy i szyi

„Badania często wskazują na znaczenie standaryzacji opieki, aby zapewnić wszystkim pacjentom onkologicznym leczenie na podstawie najlepszej dostępnej wiedzy - powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Rutkowski, przewodniczący ministerialnego zespołu ds. Narodowej Strategii Onkologicznej w Polsce. - Współpraca z NCCN jest szczególnie wartościowa w kontekście naszych działań w kierunku rozwoju leczenia nowotworów, badań i profilaktyki w Polsce. Oczekujemy, że na podstawie naszych sukcesów będziemy mogli zrealizować w przyszłości kolejne wspólne działania w zakresie opieki zdrowotnej".

NCCN obecnie oferuje ponad 20 globalnych adaptacji Wytycznych NCCN i przeszło 270 tłumaczeń materiałów medycznych w ponad 50 językach. Więcej na temat działań NCCN na rzecz poprawy opieki onkologicznej na świecie: NCCN.org/global .

National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) to stowarzyszenie not-for-profit obejmujące czołowe ośrodki onkologiczne , zaangażowany w działania obejmujące opiekę nad pacjentami, badania i edukację. NCCN ma na celu polepszanie standardów jakości, skuteczności, sprawiedliwości i dostępu do opieki onkologicznej, aby odmieniać na lepsze życie wszystkich pacjentów. Wytyczne praktyki klinicznej w onkologii NCCN (Wytyczne NCCN®) zapewniają przejrzyste, oparte na dowodach i konsensusie ekspertów zalecenia leczenia i zapobiegania nowotworom oraz świadczenia wspomagające; są one uznanym standardem postępowania klinicznego w leczeniu raka i stanowią najbardziej wyczerpujące i regularnie aktualizowane wytyczne dostępne w dowolnym obszarze medycyny. Wytyczne dla pacjentów NCCN® zapewniają specjalistyczne informacje na temat leczenia nowotworów, aby zapewnić pacjentom i opiekunom dostęp do informacji i możliwości przy wsparciu Fundacji NCCN ®. NCCN działa również na rzecz kształcenia ustawicznego, realizuje globalne inicjatywy, strategie oraz prowadzi współpracę badawczą i publikuje opracowania z dziedziny onkologii. Więcej informacji na stronie NCCN.org.

