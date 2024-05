Les événements oncologiques en Pologne renforcent la collaboration avec le NCCN

Le National Comprehensive Cancer Network participe à des réunions organisées par l'Institut national de recherche en oncologie Maria Sklodowska-Curie, la Société polonaise d'oncologie et l'Alliance for Innovation pour faire progresser les travaux d'adaptation des lignes directrices éprouvées en matière de traitement du cancer pour la Pologne.

VARSOVIE, Pologne, 21 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®), un organisme à but non lucratif mondial responsable des principales lignes directrices en matière de traitement du cancer, participe à deux événements à Varsovie axés sur l'avancement des soins du cancer et la mise en évidence de la Pologne-Réalisations bilatérales des États-Unis en matière de soins de santé du 21 au 22 mai 2024. Les réunions seront organisées par l'Institut national de recherche en oncologie Maria Sklodowska-Curie, la Société polonaise d'oncologie et l'Alliance pour l'innovation. Le directeur général du NCCN, Crystal S. Denlinger, MD, s'adressera à Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, directrice principale du programme mondial du NCCN.

Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.

« Nous sommes honorés de contribuer en partie à l'ambitieuse stratégie nationale polonaise en matière d'oncologie, a déclaré le Dr Denlinger. « Depuis le début de notre collaboration, nous avons été en mesure d'adapter conjointement les lignes directrices du NCCN pour six types de cancer en des adaptations régionales adaptées spécifiquement aux besoins et aux réalités des personnes atteintes de cancer dans la région polonaise. « Ce fut un privilège de travailler aux côtés de tant de dirigeants polonais et américains engagés et compétents sur cette mission commune visant à améliorer les résultats en matière de cancer pour tous. »

Les six adaptations existantes sont dérivées du consensus d'experts en oncologie NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®). Ils sont disponibles gratuitement sur NCCN.org/global ou via la bibliothèque virtuelle de l'application NCCN Guidelines®.

Le NCCN participera à plusieurs activités, notamment à la mise à jour de trois éditions européennes du NCCN, en Pologne, pour :

Cancer du col de l'utérus

Cancer du côlon

Cancer de l'ovaire/cancer de la trompe de Fallope/cancer péritonéal primaire

Les organisations commenceront également à travailler sur les nouvelles éditions européennes du NCCN - Pologne pour :

Oncologie chez les adolescents et les jeunes adultes (AYA)

Carcinome anal

Cancer du rectum

Néoplasmes utérins

Cancer du vulve

Il existe d'autres éditions européennes du NCCN — Pologne pour :

Cancer du sein

Cancers du système nerveux central

Cancers de la tête et du cou

« Les études montrent fréquemment l'importance de la normalisation des soins pour garantir que toutes les personnes atteintes de cancer reçoivent un traitement basé sur les meilleures preuves disponibles », a déclaré Piotr Rutkowski, MD, PhD, président de l'équipe ministérielle de la stratégie oncologique nationale en Pologne. « Cette collaboration avec le NCCN a été extrêmement précieuse pour nos efforts visant à faire progresser le traitement, la recherche et la prévention du cancer dans notre pays. Nous nous réjouissons à l'idée de tirer parti de notre succès avec davantage d'activités conjointes en matière de soins de santé à l'avenir. »

Le NCCN propose actuellement plus de 20 adaptations mondiales des lignes directrices du NCCN, plus plus de 270 traductions de ressources cliniques dans plus de 50 langues. Pour en savoir plus sur le travail du NCCN visant à améliorer les soins contre le cancer dans le monde entier, rendez-vous sur NCCN.org/global .

À propos du National Comprehensive Cancer Network

Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) est une alliance à but non lucratif de centres de cancérologie de premier plan consacrés aux soins aux patients, à la recherche et à l'éducation. Le NCCN se consacre à l'amélioration et à la facilitation de la qualité, de l'efficacité, de l'équité et de l'accessibilité des soins en cancérologie afin que tous les patients puissent vivre une vie meilleure. Les Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) du NCCN fournissent des recommandations transparentes, fondées sur des données probantes et consensuelles d'experts pour le traitement, la prévention et les services de soutien du cancer ; ils constituent la norme reconnue pour l'orientation clinique et la politique en matière de prise en charge du cancer et les guides de pratique clinique les plus complets et les plus fréquemment mis à jour disponibles dans n'importe quel domaine de la médecine. Les lignes directrices du NCCN pour les patients® fournissent des informations expertes sur le traitement du cancer afin d'informer et d'autonomiser les patients et les soignants, grâce au soutien de la Fondation NCCN®. Le NCCN fait également progresser la formation continue, les initiatives mondiales, les politiques, la collaboration en matière de recherche et la publication en oncologie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur NCCN.org .

