Onkologické podujatia v Poľsku upevňujú spoluprácu s NCCN

Organizácia National Comprehensive Cancer Network sa zúčastňuje na stretnutiach, ktoré organizuje Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Polish Oncological Society a Alliance for Innovation s cieľom dosiahnuť pokroky v prispôsobovaní osvedčených usmernení pre liečbu rakoviny v Poľsku.

VARŠAVA, Poľsko, 21. mája 2024 /PRNewswire/ -- National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) – globálna nezisková organizácia zodpovedná za popredné usmernenia v liečbe rakoviny – sa zúčastňuje na dvoch podujatiach vo Varšave v čase od 21. do 22. mája 2024 zameraných na pokrok v starostlivosti o pacientov s rakovinou a zdôrazňujúcich bilaterálne úspechy Poľska a USA v oblasti zdravotnej starostlivosti. Podujatia bude organizovať Maria Sklodowska-Curie National Research Institute of Oncology, Polish Oncological Society a Alliance for Innovation. Vystúpi výkonná riaditeľka NCCN, Crystal S. Denlinger, MD, spolu s Katy Winckworth-Prejsnar, MPH, senior manažérkou globálneho programu NCCN.

Photo of NCCN CEO Crystal S. Denlinger, MD, with oncology experts at the Polish Embassy, November 2021.

„Je nám cťou, že môžeme prispieť k ambicióznej poľskej národnej onkologickej stratégii," povedala Dr. Denlinger. „Od začiatku našej spolupráce sme dokázali spoločne prispôsobovať usmernenia NCCN pre šesť typov rakoviny regionálnym podmienkam šitým na mieru pre potreby a realitu ľudí s rakovinou v poľskom regióne. Bolo mi cťou pracovať spolu s toľkými zanietenými a skúsenými poľskými a americkými lídrami na tejto spoločnej misii zlepšovať liečbu rakoviny pre všetkých."

Šesť existujúcich úprav vychádza z odborného konsenzu NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) založeného na dôkazoch. Sú k dispozícii bezplatne na adrese NCCN.org/global alebo prostredníctvom aplikácie Virtual Library of NCCN Guidelines®.

NCCN sa bude podieľať na niekoľkých aktivitách, vrátane plánov na aktualizáciu troch európskych vydaní NCCN – Poľsko, pre oblasti:

Rakovina krčka maternice

Rakovina hrubého čreva

Rakovina vaječníkov/rakovina vajíčkovodov/primárny peritoneálny karcinóm

Organizácie tiež začnú pracovať na nových európskych vydaniach NCCN – Poľsko pre oblasti:

Onkológia dospievajúcich a mladých dospelých (AYA)

Análny karcinóm

Rakovina konečníka

Novotvary maternice

Rakovina vulvy

Boli vydané aj ďalšie európske vydania NCCN – Poľsko pre oblasti:

Rakovina prsníka

Rakovina centrálneho nervového systému

Rakovina hlavy a krku

„Štúdie často ilustrujú význam štandardizácie starostlivosti, aby sa zabezpečilo, že každý človek s rakovinou dostane liečbu na základe najlepších dostupných dôkazov," povedal Piotr Rutkowski, MD, PhD, predseda ministerského tímu pre národnú onkologickú stratégiu v Poľsku. „Táto spolupráca s NCCN je mimoriadne cenná pre naše úsilie o pokroky v liečbe, výskume a prevencii rakoviny v našej krajine. Sme radi, že môžeme nadviazať na naše úspechy pri ďalšej spoločnej činnosti v oblasti zdravotnej starostlivosti do budúcnosti."

NCCN v súčasnosti ponúka viac ako 20 globálnych adaptácií usmernení NCCN a viac ako 270 prekladov klinických zdrojov do viac ako 50 jazykov. Viac informácií o práci NCCN na zlepšovaní starostlivosti o pacientov s rakovinou na celom svete nájdete na stránke NCCN.org/global.

O National Comprehensive Cancer Network

National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®) je nezisková aliancia popredných onkologických centier, oddaných starostlivosti o pacientov, výskumu a vzdelávaniu. NCCN sa venuje zlepšovaniu a uľahčovaniu kvalitnej, efektívnej, spravodlivej a dostupnej starostlivosti o pacientov s rakovinou, aby všetci mohli žiť lepší život. Usmernenia NCCN pre klinickú prax v onkológii (NCCN Guidelines®) poskytujú transparentné odporúčania odborného konsenzu pre liečbu rakoviny, prevenciu a podporné služby založené na dôkazoch. Predstavujú uznávaný štandard pre klinické smerovanie a zásady v manažmente rakoviny a najdôkladnejšie a často aktualizované usmernenia pre klinickú prax, ktoré sú k dispozícii v akejkoľvek oblasti medicíny. Usmernenia pre pacientov (NCCN Guidelines for Patients®) poskytujú odborné informácie o liečbe rakoviny s cieľom informovať a podporiť pacientov a ich opatrovateľov prostredníctvom podpory nadácie NCCN Foundation®. NCCN tiež rozvíja ďalšie vzdelávanie, globálne iniciatívy, zásady a výskumnú spoluprácu a publikovanie v onkológii. Viac informácií nájdete na stránke NCCN.org.

